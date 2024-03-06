С лицом демона и зубами-лезвиями: найдена "кошмарная" морская ящерица возрастом 66 млн лет

Исследователи уверяют, что обнаружили окаменелости, принадлежащие жуткому виду ящериц, деливших Землю с динозаврами десятки миллионов лет назад.

История нашей планеты насчитывает невероятные более 4,5 миллиарда лет: за это время она успела стать домом для множества удивительных животных, большинство из которых давно вымерли. Ученые считают, что им удалось обнаружить окаменелости одного из таких видов — останки древней "кошмарной ящерицы", которая 66 миллионов лет назад делила Землю с динозаврами, пишет BBC.

Окаменелости были обнаружены командой из Университета Бата. Ученые дали новому виду ящериц название Khinjaria acuta и заявили, что представители этого вида жили рядом с такими динозаврами, как тираннозавр Рекс и трицератопс.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Ника Лонгрича, "кошмарные" ящерицы достигали в длину 8 метров и были вооружены чрезвычайно острыми зубами. Окаменелости были найдены учеными в шахте Марокко, а затем ученые провели анализ обнаруженных черепа и других скелетных останков.

Описывая свою находку, доктор Лонгрич сообщил, что у причудливого древнего вида было "лицо демона и зубы, похожие на лезвия". Предполагается, что зубы и сильная челюсть придавали этому виду "кошмарный вид", а также делали его чрезвычайно опасным из-за "ужасной силы укуса".

Основываясь на всех этих данных ученые и придумали название вида — Khinjaria acuta. Слово Khinjaria с арабского означает "кинжал", а acuta с латинского переводится как "острый", то есть название вида буквально переводится как "острый кинжал" или "острый нож".

Челюсть и острые зубы морской ящерицы помогали поедать добычу Фото: University of Bath

Авторы исследования отмечают, что Khinjaria acuta относились к семейству гигантских морских ящериц, также известных как мозазавры. Эти древние ящерицы, как показывает наука, являлись дальними родственниками варанов Комодо и анаконд, которые обитают на Земле сегодня.

Предполагается, что эти "кошмарные ящерицы" были лишь одними из немногих высших хищников, населявших Атлантический океан у берегов Марокко. По словам Лонгрича, именно здесь в любое время истории можно наблюдать самые разнообразные фауны. Ученые также пришли к выводу, что новый вид, вероятно, обитал на планете незадолго до того, как вымерли морские рептилии и динозавры.

Отметим, что мозазавры и динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад. Их исчезновение "отрыло океан" для таких животных как киты, тюлени и рыбы. Однако это также привело к тому, что в современных морских цепях стало значительно меньше высших хищников.

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