Япония отправляет аппарат для исследования 700-метрового астероида: каждый может дать ему имя
Японское космическое агентство объявило конкурс на лучшее имя для астероида 2001 CC21.
23 года назад астрономы обнаружили новый околоземный астероид, получивший название 2001 CC21. Диаметр этого астероида оценивается в 700 метров и в 2026 году его изучит японский космический аппарат "Хаябуса-2" во время своей расширенной миссии. Теперь же японское космическое агентство JAXA объявило конкурс на лучшее имя для астероида 2001 CC21 и в нем может принять участие каждый житель Земли, пишет Space.
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Обнаруженный 3 февраля 2001 года, не получивший официального имени астероид 2001 CC21 делает полный оборот вокруг Солнца за 383 земных дня. Как показывают наблюдения, этот астероид имеет удлиненную форму и более похож на астероид Итокава, чем на более сферический астероид Рюгу, с которого в 2019 году взял образцы космический аппарат "Хаябуса-2". Эти образцы были доставлены на Землю в 2020 году. После этого японские ученые приняли решение расширить миссию "Хаябуса-2" и новой целью изучения был выбран астероид 2001 CC21, мимом которого аппарат пролетит со скоростью 18 000 км/час в 2026 году. Согласно сообщению JAXA, аппарат должен подлететь на максимально близкое расстояние к околоземному астероиду, чтобы получить снимки с максимальным разрешением.
Считается, что астероид 2001 CC21 имеет ширину примерно 700 метров и JAXA предлагает всем желающим поучаствовать в конкурсе на лучшее имя для этого астероида. Все предложения можно оставить, перейдя по ссылке до 9 мая этого года. Согласно правилам, можно предложить только одно имя.
Название должно соответствовать правилам Международного астрономического союза, а это значит, что имя астероида не должно быть оскорбительным, это должно быть одно слово, в котором не более 16 букв. Согласно сообщению JAXA, ученые планируют выбрать имя для астероида к лету этого года и представить это предложение в Международный астрономический союз. Тот человек, чье имя будет выбрано в качестве названия астероида, получит от команды расширенной миссии "Хаябуса-2".
Околоземные астероиды вращаются вокруг Солнца в пределах 195 млн км и пересекают орбиту Земли. Напоминаем, что расстояние от Солнца до Земли составляет 150 млн км или 1 астрономическую единицу (а.е). Так вот астероид 2001 CC21 вращается вокруг Солнца на расстоянии от 0,81 до 1,26 а.е. Хотя этот астероид и пересекает орбиту Земли, его не считают опасным для нашей планеты.
Как уже писал Фокус, в 2029 году к Земле приблизится 300-метровый астероид. Ученые выяснили, упадет ли он на планету. Астрономы проверили, может ли столкновение с другими камнями сбить с курса астероид Апофис так, чтобы он упал на Землю.
Также Фокус писал о том, что несмотря на то, что Сириус считается самой яркой звездой, видимой с Земли, на самом деле он не занимает первое место в списке самых ярких звезд, которые можно увидеть в небе.