В 2029 году к Земле приблизится 300-метровый астероид: выяснилось, упадет ли он на планету

Астрономы проверили, может ли столкновение с другими камнями сбить с курса астероид Апофис так, чтобы он упал на Землю.

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В апреле 2029 года мимо Земли должен пролететь огромный астероид Апофис и он будет находиться так близко, что его можно будет увидеть невооруженным глазом. Хотя моделирование траектории полета космического камня показывает, что он не должен упасть на Землю, все же ученые решили выяснить, может ли столкновение с другими астероидами привести к тому, что Апофис будет сбит с курса и пойдет на столкновение с нашей планетой. Для этого астрономы изучили траектории полета 1,3 млн известных астероидов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Planetary Science Journal, пишет New Atlas.

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В 2004 году астрономы обнаружили новый околоземный астероид, получивший название Апофис. Наблюдения показали, что астероид размером примерно 325 метров может столкнуться с Землей в апреле 2029 года и такая вероятность составила 2,7%. В случае падения на нашу планету такой камень может вызвать масштабные разрушения, а потому ему был присвоен высокий уровень опасности. Но дальнейшие исследования показали, что на самом деле во время всех трех сближений с Землей в 21 веке (в 2029, в 2036, в 2068 году) астероид Апофис точно не рухнет на нашу планету.

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Но пролет астероида Апофис мимо Земли через 5 лет все равно будет очень близким. Расчеты показывают, что астероид должен пролететь мимо Земли на расстоянии примерно 32 тысячи км. Это в 10 раз ближе, чем находится от нас Луна и даже ближе, чем расположены некоторые геостационарные спутники. Из-за такого расстояния Апофис будет виден даже невооруженным глазом с Земли в 2029 году.

По словам авторов исследования, даже небольшое столкновение с другим космическим камнем астероида Апофис может привести к тому, что его траектория измениться и он упадет на Землю. Такое падение может стереть с лица Земли большой мегаполис. Именно такое гипотетическое столкновение побудило ученых выяснить, насколько вероятен такой сценарий.

Расчеты показывают, что астероид должен пролететь мимо Земли на расстоянии примерно 32 тысячи км. Это в 10 раз ближе, чем находится от нас Луна и даже ближе, чем расположены некоторые геостационарные спутники Фото: NASA

Астрономы рассчитали траекторию движения всех известных астероидов в Солнечной системе, а это 1,3 млн камней, чтобы узнать, может ли произойти "космическое ДТП". Результаты показали, что прямые столкновения между астероидом Апофис и другими астероидами до того, как первый приблизиться к Земле, не произойдут, но существует несколько опасных моментов.

Например, в декабре 2026 года астероид Апофис будет находиться на расстоянии примерно 10 тысяч км от астероида Ксанф шириной 1,3 км. Хотя оба камня не столкнутся, существует вероятность, что обломки, которые оставляет Ксанф во время полета могут врезаться в Апофис. Но моделирование показало, что это событие не приведет к изменению траектории полета астероида Апофис.

Авторы исследования говорят, что несмотря на новые данные, за летящим к Земле огромным астероидом следующие 5 лет будут продолжать тщательные наблюдения.

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