Миры-океаны в Солнечной системе могут быть обитаемы: доказательства нашли в Антарктиде (фото)

Ученые считают, что процесс, который наблюдается на шельфовых ледниках Антарктики, должен происходить и на спутниках Сатурна и Юпитера.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research, предполагает, что толщина ледяного покрова, который скрывает подземные океаны на спутниках Европа и Энцелад, может дать подсказку о том, являются ли эти миры обитаемыми, пишет Space.

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Сейчас астрономы предполагают, что покрытые льдом спутник Сатурна Энцелад и спутник Юпитера Европа, хранят под замерзшей корой огромные океаны. Существует предположение, что в этих океанах есть необходимые условия для появления живых организмов.

Важно

На спутнике Сатурна Энцеладе может быть жизнь: появился новый способ ее обнаружить

Но обнаружить эту жизнь, которая предположительно скрывается под толщей льда шириной примерно 16 км очень сложно. Но ученые провели изучение шельфовых ледников Антарктиды и обнаружили связь между толщиной льда и температурой воды под ним. Поэтому полученные данные решено было применить с спутникам-океанам в Солнечной системе.

Европа - океанский спутник Юпитера Фото: NASA/ JPL-Caltech

Наблюдения в Антарктике показали, что ледяная масса над океаном и масса воды под ней взаимодействуют посредством процесса, получившего название "накачка льда". По словам ученых, разница в толщине льда означает, что жидкая вода подвергается разному давлению, которое влияет на температуру таяния и замерзания воды. Чем толще лед, тем выше давление и тем ниже температура замерзания воды, а это значит, что подводный лед иногда может таять. Растаявшая вода будет теплее окружающей среды, а это значит, что она будет течь вверх и повторно замерзать ближе к поверхности ледяного покрова.

Энцелад - океанский спутник Сатурна Фото: NASA

Ученые считают, что подобный механизм приводит к созданию уникального состава и текстуры льда и влияет на распределение мест обитания живых существ подо льдом на Земле. Ученые предполагают, такой же процесс может происходить на Европе и Энцеладе, а может быть еще и на спутнике Юпитера Ганимеде и спутнике Сатурна Титане. Ученые считают, что Энцелад, вероятно, будет обладать более слабым эффектом "накачки льда", чем Европа, поскольку первый спутник меньше.

Наблюдения в Антарктике показали, что ледяная масса над океаном и масса воды под ней взаимодействуют Фото: Rob Larter/BAS

Как показали данные космического аппарата "Кассини", который вращался вокруг Сатурна с 2004 по 2017 год, подземный океан Энцелада может иметь температуру от минус 1 до минус 1,3 градуса Цельсия. По словам ученых, понимание того, как меняется температура поможет составить карту циркуляции океана, что может дать информацию о том, пригоден ли Энцелад и другие подобные океанские миры для жизни.

Авторы исследования считают, что измерение толщины ледяной коры океанских спутников покажет, может ли там существовать жизнь, если за основу брать процессы, происходящие в Антарктиде. И это можно сделать с помощью космических аппаратов. Например, с помощью Europa Clipper, который NASA собирается отправить к Европе осенью этого года.

Фокус также писал о том, что другое исследование предполагает, что на Европе намного меньше кислорода, необходимого для существования внеземной жизни, чем предполагалось.

А еще одно исследование, как уже писал Фокус, показывает, что на Титане скорее всего не стоит искать внеземную жизнь из-за не совсем подходящих условий, хотя ранее предполагалось иначе.