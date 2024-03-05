Сюрприз от аппарата NASA. Спутник Юпитера Европа не такой, как предполагали: почему это плохо

Предполагается, что в подземном океане на Европе может существовать внеземная жизнь, но ученые считают, что для ее поддержания мало подходящих условий.

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Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, использовали данные космического аппарата "Юнона", чтобы прийти к не очень утешительным выводам для потенциальной обитаемости спутника Юпитера Европы. Ученые считают, что на спутнике находится гораздо меньше кислорода, чем предполагали предыдущие оценки, пишет The Guardian.

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Одни из самых известных спутников Юпитера является Европа. Считается, что под ледяной корой этого мира находится океан из жидкой воды, где может существовать потенциальная внеземная жизнь. Для того, чтобы эта жизнь процветала ей необходим кислород, который попадает с поверхности в океан. Как показывают наблюдения, кислород на ледяной поверхности Европы образуется вместе с водородом, когда происходит разрушение водяного льда под влиянием радиации Юпитера.

Ранее ученые подсчитали, что на поверхности Европы каждую секунду создается примерно 1100 кг кислорода. Авторы нового исследования использовали данные космического аппарата "Юнона, который подлетел очень близко к Европе на расстояние 353 км, и пришли к совершенно другим выводам. По их оценкам каждую секунду на Европе создается от 6 до 18 кг кислорода. Это значит, что для поддержания жизни на спутнике Юпитера этого может быть недостаточно. Хотя ученые предполагают, что больше кислорода могло производится в прошлом, а потому надежда на потенциальную обитаемость ледяного мира остается.

Ранее ученые подсчитали, что на поверхности Европы каждую секунду создается примерно 1100 кг кислорода. Авторы нового исследования использовали данные космического аппарата "Юнона, который подлетел очень близко к Европе на расстояние 353 км, и пришли к совершенно другим выводам. По их оценкам каждую секунду на Европе создается от 6 до 18 кг кислорода Фото: NASA/ JPL-Caltech

Несмотря на то, что новые данные указывают на наличие гораздо меньшего количества кислорода на Европе, чем считалось ранее, авторы исследования пока не знают, сколько кислорода попадает в атмосферу спутника Юпитера, сколько останется во льду, а сколько попадает в подземный океан.

В то же время, по словам Кевина Хэнда из NASA, который не принимал участие в исследовании, даже небольшое количество кислорода в подземной океане или даже его отсутствие, все же позволят микроорганизмам существовать в океане под ледяной поверхностью Европы.

По словам Хэнда, новые выводы противоречат прошлым наблюдения, а потому необходимы дополнительные исследования, чтобы их окончательно подтвердить.

Осенью этого года NASA планирует отправить для изучения Европы космический аппарат Europa Clipper, который должен совершить десятки облетов спутника Юпитера на очень близком расстоянии. Эти данные позволят ученым узнать намного больше о том, что на самом деле происходит на Европе. Как уже писал Фокус, чтобы добраться к своей цели аппарату NASA потребуется 6 лет.

Также Фокус писал о том, что согласно недавнему исследованию, на спутнике Сатурна Титане, где предполагалось существование жизни, скорее всего ее нет. По крайне мере в том виде, в котором мы ее знаем.

Напоминаем, что орбитальный аппарат показал марсианский Северный полюс. На снимке показаны сразу два региона на Марсе, которые кардинально отличаются своим ландшафтом, как уже писал Фокус.