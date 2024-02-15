Плохие новости с крупнейшего спутника Сатурна: как выглядит поверхность Титана (видео)

Ученые сделали более пессимистичные выводы относительно того, есть ли жизнь на спутниках внешних планет Солнечной системы.

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Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Astrobiology сделали неутешительные выводы относительно потенциальной обитаемости крупнейшего спутника Сатурна – Титана. Ученые считают, что скорее всего, этот мир не пригоден для жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Также это исследование предполагает, что обнаружить жизнь на другом спутнике Сатурна, а также на спутниках Юпитера видимо, не получится, пишет Phys.

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Астрономы уже многие годы пытаются обнаружить признаки внеземной жизни как на других планетах Солнечной системы, так и на их спутниках. Особенный интерес для ученых представляют спутники Сатурна Титан и Энцелад, а также спутники Юпитера Ганимед и Европа. Считается, что под поверхностью этих миров находятся большие глубокие океаны из жидкой воды. А вода выступает в качестве растворителя для всех известных жизненных форм. То есть там могла бы быть жизнь.

Спутник Сатурна Титан Фото: NASA

Что касается Титана, самого большого спутника Сатурна, который покрыт озерами из метана, то ученые считают, что под поверхностью этого мира находится огромный океан, где общий объем воды в 12 раз больше, чем во всех океанах на Земле.

Но результаты нового исследования показывают, что нужно существенно снизить ожидания относительно поисков внеземной жизни на Титане. Ведь скорее всего в его океане жизни нет или если точнее, то вероятность этого очень мала.

На этом изображении показана плоская проекция спутника Сатурна Титана, сделанная зондом "Гюйгенс" с высоты 10 километров. Изображения, составляющие этот снимок, были сделаны 14 января 2005 года. Зонд "Гюйгенс" был доставлен на Титан космическим аппаратом "Кассини" Фото: NASA

Ученые провели оценку количества органических молекул, которые могут быть доставлены с поверхности Титана в его подземный океан, используя данные об ударных кратерах. Когда кометы падали на Титан, то они растравливали его ледяную кору и позволяли органическим молекулам проникать в подземный океан. Ученые выяснили, сколько органических веществ могло бы туда попадать каждый год. Оказалось, что за этот период времени в океан на Титане попадает всего 7,5 тонн простейшей аминокислоты под названием глицин, из которого состоят белки, необходимые для жизни. Глицин использует углерод в качестве основы своей молекулярной структуры. По словам ученых, такого количества глицина недостаточно для того, чтобы в океане начала развиваться внеземная жизнь.

Спутник Юпитера Ганимед Фото: NASA

Авторы исследования говорят, что на Энцеладе, Ганимеде и Европе очень мало углерода на поверхности и по сравнению с этими мирами Титан имеет больше всего органических веществ. Поэтому, если в океане на Титане скорее всего нет условий для поддержания жизни, то на других трех мирах ее тем более может не быть.

Спутник Сатурна Энцелад Фото: NASA

Хотя это исследование не добавляет оптимизма в плане поисков внеземной жизни на Титане, все же в 2028 году на этот спутник Сатурна отправится исследовательский вертолет Dragonfly для изучения пребиотической химии или того, как органические соединения самоорганизуются для возникновения жизни. Об этой миссии Фокус уже подробно писал.

Хотя это исследование не добавляет оптимизма в плане поисков внеземной жизни на Титане, все же в 2028 году на этот спутник Сатурна отправится исследовательский вертолет Dragonfly Фото: NASA

На сегодняшний день только один космический аппарат совершил посадку на Титане. Это сделал зонд "Гюйгенс" 19 лет назад. Благодаря ему ученые увидели, как выглядит поверхность Титана.

Фокус уже писал о том, каким образом можно осуществить пилотируемую миссию на Титан с высадкой человека на его поверхность.

Также Фокус писал о том, как выглядит Титан и другие спутники Сатурна с очень близкого расстояния.

Напоминаем, что японский модуль SLIM нашел некоторые подсказки относительно того, как же все-таки появилась наша Луна, как уже писал Фокус.