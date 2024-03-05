Світи-океани в Сонячній системі можуть бути населені: докази знайшли в Антарктиді (фото)

Вчені вважають, що процес, який спостерігається на шельфових льодовиках Антарктики, має відбуватися і на супутниках Сатурна та Юпітера.

Related video

Нове дослідження, опубліковане в журналі Geophysical Research, припускає, що товщина крижаного покриву, який приховує підземні океани на супутниках Європа і Енцелад, може дати підказку про те, чи є ці світи населеними, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Наразі астрономи припускають, що покриті льодом супутник Сатурна Енцелад і супутник Юпітера Європа, зберігають під замерзлою корою величезні океани. Існує припущення, що в цих океанах є необхідні умови для появи живих організмів.

Важливо

На супутнику Сатурна Енцеладі може бути життя: з'явився новий спосіб його виявити

Але виявити це життя, яке, ймовірно, ховається під товщею льоду завширшки приблизно 16 км, дуже складно. Але вчені провели вивчення шельфових льодовиків Антарктиди і виявили зв'язок між товщиною льоду і температурою води під ним. Тому отримані дані вирішено було застосувати до супутників-океанів у Сонячній системі.

Європа — океанський супутник Юпітера Фото: NASA/ JPL-Caltech

Спостереження в Антарктиці показали, що крижана маса над океаном і маса води під нею взаємодіють за допомогою процесу, який дістав назву "накачування льоду". За словами вчених, різниця в товщині льоду означає, що рідка вода піддається різному тиску, який впливає на температуру танення і замерзання води. Що товщий лід, то вищий тиск і нижча температура замерзання води, а це означає, що підводний лід іноді може танути. Вода, що розтанула, буде теплішою за навколишнє середовище, а це значить, що вона буде текти вгору і повторно замерзати ближче до поверхні крижаного покриву.

Енцелад — океанський супутник Сатурна Фото: NASA

Вчені вважають, що подібний механізм призводить до створення унікального складу і текстури льоду і впливає на розподіл місць проживання живих істот під льодом на Землі. Вчені припускають, такий самий процес може відбуватися на Європі та Енцеладі, а може бути ще й на супутнику Юпітера Ганімеді та супутнику Сатурна Титані. Вчені вважають, що Енцелад, ймовірно, матиме слабший ефект "накачування льоду", ніж Європа, оскільки перший супутник менший.

Спостереження в Антарктиці показали, що крижана маса над океаном і маса води під нею взаємодіють Фото: Rob Larter/BAS

Як показали дані космічного апарату "Кассіні", який обертався навколо Сатурна з 2004 по 2017 рік, підземний океан Енцелада може мати температуру від мінус 1 до мінус 1,3 градуса Цельсія. За словами вчених, розуміння того, як змінюється температура, допоможе скласти карту циркуляції океану, що може дати інформацію про те, чи придатний Енцелад та інші подібні океанські світи для життя.

Автори дослідження вважають, що вимірювання товщини крижаної кори океанських супутників покаже, чи може там існувати життя, якщо за основу брати процеси, що відбуваються в Антарктиді. І це можна зробити за допомогою космічних апаратів. Наприклад, за допомогою Europa Clipper, який NASA збирається відправити до Європи восени цього року.

Фокус також писав про те, що інше дослідження припускає, що на Європі набагато менше кисню, необхідного для існування позаземного життя, ніж передбачалося.

А ще одне дослідження, як уже писав Фокус, показує, що на Титані, найімовірніше, не варто шукати позаземне життя через не зовсім сприятливі умови, хоча раніше передбачалося інакше.