Поиск начался. Самая идеальная планетная система: там может быть внеземная цивилизация (фото)

На расстоянии примерно 100 световых лет от нас находится самая математически идеальная планетная система, которую когда-либо видели астрономы.

Еще в конце прошлого года астрономы обнаружили планетную систему с идеальным расположением в ней шести миров. Эта система настолько математически совершенная, что кажется ее создали искусственным путем. Авторы нового исследования, опубликованного в издании Research Notes AAS, предположили, что на одной или нескольких планетах в этой идеально синхронизированной системе может существовать развитая внеземная цивилизация, которая имеет достаточный технологический уровень, чтобы можно было обнаружить признаки наличия инопланетян. Поэтому начался их поиск, пишет ScienceAlert.

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На расстоянии примерно 100 световых лет от нас вокруг звезды оранжевого карлика HD 110067 вращается шесть планет, каждая из которых движется по орбите в полной гармонии с другими мирами. Данная система имеет идеальные орбитальные резонансы планет, и подобная конфигурация планетных систем встречается чрезвычайно редко. Считается, что данная система находится в стабильном состоянии с момента своего образования примерно 1 млрд лет.

Исследование звездной системы HD 110067 является очень важным самом себе для астрономов из-за ее очень редкой конфигурации. Но авторы нового исследования считают, что такая стабильность планетной системы могла привести к появлению внеземной жизни на одной или даже нескольких планетах, которая превратилась в развитую в технологическом плане цивилизацию.

Иллюстрация, показывающая резонансную цепочку экзопланет вокруг звезды HD 110067 Фото: ScienceAlert

Все шесть планет в этой системе немного больше Земли, но меньше Нептуна, и предполагается, что на некоторых из них может существовать вода в жидком виде, которая является основой для известной жизни. Поэтому было принято решение искать признаки наличия так называемых техносигнатур инопланетян в системе HD 110067.

Известно, что радиосигналы с Земли остаются достаточно сильными в радиусе 100 световых лет от нашей планеты. Но авторы исследования решили взять тип радиоизлучения, производимого земными технологиями, и экстраполировать на его основе то, как могут выглядеть некоторые инопланетные технологии, чтобы создать диапазон длин волн и структуру сигналов для поиска инопланетян.

Ученые провели тщательный поиск радиосигналов, которые свидетельствуют о существовании прошлых или нынешних инопланетных технологий в системе HD 110067. Авторы исследования устранили любые сигналы, которые могли исходить с Земли, и все же не обнаружили никаких признаков инопланетных технологий в рамках данного этапа поиска.

Хотя ученые и не обнаружили ничего, они считают, что система достаточно интригует, чтобы к ней стоит вернуться в будущем с более точными наблюдениями. Поэтому поиск техносигнатур будет продолжен.

Как уже писал Фокус, Япония отправляет аппарат для исследования 700-метрового астероида и каждый может дать имя этому космическому камню. Японское космическое агентство объявило конкурс на лучшее имя для астероида 2001 CC21.

Также Фокус писал о том, что недавнее исследование показало, что на самом деле количество кислорода, которое производится на спутнике Юпитера Европе, не соответствует прошлым оценкам. Такие результаты снижают шанс того, что в океане на Европе может существовать внеземная жизнь. Хотя не все ученые настроены так пессимистично.