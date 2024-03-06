Китайские астронавты провели ремонт станции "Тяньгун" в открытом космосе: как это было (видео)

Для астронавтов миссии "Шэньчжоу-17" это был уже второй выход в открытый космос.

Во время 8-часового выхода в открытый космос двое китайских астронавтов провели ремонт и обслуживание солнечных панелей космической станции "Тяньгун". Это был уже второй выход в открытый космос для астронавтов миссии "Шэньчжоу-17" и 14-й выход за пределы станции за все время ее существования на орбите, пишет Space.

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8 часов потратили двое китайских астронавтов, Цзян Синьлинь и Тан Шэнцзе, чтобы, находясь за пределами орбитальной станции "Тяньгун", провести ремонт и обслуживание солнечных панелей, которые обеспечивают китайский космический форпост электроэнергией.

Оба астронавта вышли в открытый космос еще 2 марта, но видео, на котором показана их деятельность в открытом космосе, появилось только 5 марта. Для того, чтобы во второй раз отправится за пределы станции "Тяньгун" астронавты миссии "Шэньчжоу-17" использовали шлюз, размещенный на одном из трех модулей китайского орбитального форпоста — модуле "Вэньтянь". Третий астронавт данной миссии, Тан Хунбо, в это время находился внутри станции и занимался поддержкой ремонтных работ с использованием внешнего роботизированного манипулятора космической станции.

8 часов потратили двое китайских астронавтов, Цзян Синьлинь и Тан Шэнцзе, чтобы, находясь за пределами орбитальной станции "Тяньгун", провести ремонт и обслуживание солнечных панелей, которые обеспечивают китайский космический форпост электроэнергией Фото: space.com

Астронавты провели ремонт и обслуживание солнечных панелей, размещенных на основном модуле станции "Тяньхэ". Данные панели имеют большую площадь, чтобы получать много солнечного света, который преобразуется в электроэнергию, но они время от времени подвергаются бомбардировке микрометеоритами. Это приводит к снижению уровня получаемой энергии.

Согласно сообщению китайского космического агентства, которое отвечает за пилотируемые полеты, ремонт был выполнен успешно и солнечные панели снова начали работать как раньше. Оба астронавта после завершения ремонтных работ успешно вернулись на станцию "Тяньгун".

На обнародованном видео видно, как китайские астронавты перемещаются за пределы станции "Тяньгуна" и проводят ремонт и техническое обслуживание солнечных панелей. Известно, что для астронавта Цзян Синьлиня это был первый выход в открытый космос.

Астронавты миссии "Шэньчжоу-17" отправились на станцию "Тяньгун" в конце октября прошлого года. Первый выход в открытый космос астронавты миссии осуществили в декабре. Свое шестимесячное пребывании на станции китайские астронавты должны завершить в апреле или мае этого года. После того, как они передадут управление "Тяньгун" экипажу космического корабля "Шэньчжоу-18", все трое должны вернуться на Землю.

Напоминаем, что в Китае официально открыли наземный космический симулятор, предназначенный для испытания космических кораблей, а также для проведения исследований в моделируемой космической среде, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили самую далекую черную дыру и самые первые звезды в одной из самых первых галактик во Вселенной. Также ученые смогли разгадать загадку, почему первые галактики выглядят намного ярче, чем должны быть, согласно теории.