Первый шаг сделан. Ученые, пытающиеся воскресить вымершего мамонта, совершили прорыв

Исследователи заявили, что смогли создать стволовые клетки, которые ускорят воскрешение шерстистого мамонта.

Компания Colossal Biosciences называет себя "первой в мире компанией по воскрешению вымерших видов", и теперь исследователи заявляют, что совершили прорыв. Сотрудники компании заявили, что им удалось создать стволовые клетки, которые, по мнению команды, ускорят достижение главной цели — воскрешение шерстистого мамонта, пишет Gizmodo.

В данный момент результаты работы исследований размещены на сервере bioRxiv в качестве препринта. Команда отмечает, что созданные клетки представляют собой индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC) — тип клеток, которые можно перепрограммировать для развития в клетки любого другого типа. Отметим, что именно эти клетки особенно полезны в области биоинженерии, в особенности в развитии клеток, терапии и передаче генетической информации между видами.

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Клетки, созданные исследователями, являются первыми сконструированными клетками слона, переведенными в эмбриональное состояние — чрезвычайно полезная разработка, если пытаться воскресить нечто, похожее на шерстистого мамонта. По словам главы группы биологических наук Colossal Эрионы Хисолли, в прошлом команда не раз пыталась создать подобные клетки слонов, однако попытки не увенчались успехом.

Авторы исследования отмечают, что их прорыв неоценим для будущего репродуктивных технологий слонов, а также для передового клеточного моделирования фенотипов мамонтов. Также отмечается, что созданные стволовые клетки смогли развиться в три зародышевых листка — в результате образовались все виды клеток. По словам генетика и соучредителя Colossal Джорджа Черча, этот прорыв, по сути, открывает двери для установления связей между генами и признаками, причем как у вымерших родственников, так и ныне живущих. В том числе речь идет об устойчивости к экстремальным воздействиям окружающей среды и патогенам.

Напомним, что команда пытается воспроизвести азиатских слонов (E. Maximus), модифицированных таким образом, чтобы они были устойчивы к холоду, покрыты лохматой шерстью, как шерстистые мамонты — их вымершие родственники. Однако это не единственный амбициозный проект компании, ученые также планируют воскресить другие утраченные виды, в том числе тасманского тигра и дронта. Впрочем, подобные цели преследуют и другие компании — их работа сосредоточена на воскрешении вересковой курицы и странствующего голубя.

Отметим, что фактически ученые в действительности не воскресят шерстистого мамонта, а создадут прокси-вид. Простыми словами, животное не будет являться шерстистым мамонтом, однако будет на него похоже и будет обладать некоторыми его свойствами.

Ранее Фокус писал о том, что люди восстанавливают вид, который сами же истребили 350 лет назад.