Шаи-Хулуд навыворот. В самых темных глубинах океана найден новый вид жутких червей (фото)

Новый вид морских червей был обнаружен в самой негостеприимной части мирового океана у побережья Коста-Рики.

Мировой океан занимает более 70% поверхности планеты и является домом для множества существ. Однако глубокий океан представляет собой отдельный целый мир инопланетной тайны: стоит лишь нырнуть глубже диапазона, через который не может проникнуть солнечный свет, как перед вами развернутся целые экосистемы, мерцающие, сверкающие и пирующие во тьме, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые обнаружили новый вид мерцающихморских червей в глубокой среде, где метан просачивается из-под морского дна. Команда назвала их Pectinereis strickrotti и они стали 48-м новым видом, обнаруженным в окрестностях гидротермальных источников у побережья Коста-Рики.

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Это открытие было сделано командой под руководством морского биолога Грега Роуза из Океанографического института Скрипрса. Авторы исследования отмечают, что их открытие в очередной раз доказывает, насколько мало нам известно о земных океанах и их разнообразии. Роуз также отметил, что за последние несколько лет им удалось открыть множество видов, обитающих в самых глубоких точках океану, однако этого все еще мало. Фактически сегодня ученым удалось исследовать лишь 5% мировых океанов и каталогизировали лишь 10% всех биоразнообразия, обитающего в мировом океане.

Новый вид морских червей P. strickrotti Фото: PLOS ONE

Основная проблема заключается в том, что самые глубокие точки океана чрезвычайно враждебны человеку по целому ряду факторов, в том числе:

сокрушительного давления;

низких температур;

отсутствия света.

Однако современные технологии сегодня позволяют ученым добраться даже в самые отдаленные точки океана. В своей работе Роуз и его коллега Брюс Ктрикротт, ведущий пилот глубоководного аппарата "Элвин", впервые столкнулись с новым видом морских червей на глубине около 1000 метров в 2009 году. Тогда ученые попытались приблизиться, чтобы изучить новый вид поближе, однако тем самым распугали морских червей.

После нескольких лет попыток ученым наконец-то удалось приблизиться к морским червям — в результате команда собрала необходимые фото, видео и даже образцы. Далее ученые проанализировали собранные данные пришли к выводу, что перед ними новый вид, относящийся к семейству Nereididae, также известному как тряпичные черви.

Изображения P. strickrotti, обитающего в естественной среде обитания Фото: PLOS ONE

Как и его сородичи, новый вид представляет собой сегментированного многощетинкового червя с длинным телом. На его боках расположены щетинки, напоминающие ноги и называемые параподиями, также у этого вида есть скрыты челюсти, которые он выдвигает для питания. Однако есть и несколько удивительных особенностей этого вида: во-первых, они живут значительно глубже, чем другие представителя тряпичных червей, во-вторых, параподии этих существ покрыты жабрами, чего также не наблюдается у других видов.

У Nereididae также обнаружили две стадии жизни:

неполовозрелая — большую часть своего времени они проводят на морском дне;

стадия эпитока — появляется взрослая особь, которая свободно плавает для размножения перед смертью.

Поскольку большинство собранных здесь экземпляров представляли собой свободно плавающих самцов, а единственная (частичная) проба самок была собрана из отложений, команда подозревает, что у этого вида эпитоками могут стать только самцы. Авторы исследования отмечают, что потребуются дополнительные наблюдения, чтобы понять, как размножается и чем питается этот вид.

Ранее Фокус писал о том, что существ возрастом 500 млн лет назвали в честь песчаных червей "Дюны".