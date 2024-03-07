Доисторический секс. Пара давно вымерших термитов 38 млн лет провела в щекотливой позе (видео)

Двое представителей вымершего вида уединились, чтобы провести время друг с другом, где их и застигла смерть.

История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет: за все это время на планете существовали миллиарды различных видов существ — некоторые из них до сих пор живы, а другие вымерли навсегда. Как и эта пара термитов, занятых доисторическим сексом, которых ученые обнаружили в янтаре, пишет IFLScience.

Этот невероятный образец возрастом 38 миллионов лет был обнаружен в шахте в Калининграде. По словам автора исследования и руководителя лаборатории насекомых Чешской академии наук Алеша Бучека, окаменелости термитов в целом распространены во всем мире, однако этот оказался уникальным.

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Дело в том, что в этом кусочке янтаря содержится пара термитов, причем судя по всему, они вымерли в тот момент, когда решили уединиться, чтобы провести время за доисторическим сексом. Увы, их настигла смерть: их тела погрузились в древесную смолу и остались там навечно.

Полноразмерное изображение изображения выше Фото: PNAS

Бучек отмечает, что положение этой пары термитов весьма необычно и вовсе не потому, что они были заняты продолжением рода. Дело в том, что современные термиты, как правило, участвуют в брачном поведении, называемом "бегом в тандеме" — они выстраиваются вертикально, а рот самца касается задней части самки. Однако в этом случае все происходило не совсем так: эта пара термитов застряла бок о бок, при этом ротовой аппарат самки касался кончика брюшка самца.

Команда из Окинавского института науки и технологий провела несколько экспериментов, чтобы понять, отличалось ли брачное поведение древних термитов от современных, или же положение их тел было изменено во время погружения в смолу.

Для своих экспериментов ученые использовали живых термитов: выложили их спаривающиеся пары на липкую бумагу и попробовали имитировать процесс застревания в вязкой смоле. Результаты исследования показали, что пары термитов в конце концов оказывались в позе, весьма похожей на положение пары, найденной в янтаре.

По словам автора исследования, доктора Нобуаки Мизумото, они с коллегами считают, что в момент, когда пара термитов начала застревать в смоле, они не разъединились, но самка все-таки развернулась и двинулась к самцу, что привело к такому неожиданному положению. Авторы исследования также полагают, что во всем виновата липкая поверхность — попадая на нее термиты попросту не осознают опасности.

Ранее Фокус писал о том, что ученые открыли новый вид насекомых, которые жили более 35 млн лет назад.