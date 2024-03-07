Все живое в Красном море находится под угрозой: вода в нем может стать токсичной

Экологи опасаются, что затопление британского корабля после атаки хуситов может обернуться новым экологическим кризисом.

18 февраля хуситы использовали противокорабельную баллистическую ракеты, в результате чего было затоплено грузовое судно Rubymar под флагом Белиза, принадлежавшее Великобритании. На борту корабля перевозили около 21 000 метрической тонны удобрений на основе сульфата аммония. Теперь экологи опасаются, что Красному морю угрожает "экологический кризис", пишет IFLScience.

Экологические группы заявляют, что помимо риска затопления окружающих вод излишками удобрений существует дополнительная опасность утечки нефти и химических загрязнителей, способных повлиять на местную морскую жизнь.

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По словам директора программы Гринпис на Ближнем Востоке и в Северной Африке Жюльен Жрейссати, ситуация требует незамедлительного вмешательства и очень скоро может перерасти в крупный экологический кризис. Также существует вероятность утечки мазута из двигателей, а если корпус корабля будет поврежден больше, это приведет к тому, что местные воды будут контактировать с тысячами тонн удобрений.

В результате удобрения могут попасть в Красное море и нарушить баланс морских экосистем. Это, как полагают исследователи, приведет к каскадным эффектам во всей местной пищевой сети. Ситуация также усложняется тем, что ситуация в Йемене настолько сложная, что очистка океана в данный момент может быть попросту невозможна без угрозы для жизни.

Отметим, что Красное море, по сути, выступает "воротами" к Суэцкому каналу, который является ключевым торговым маршрутом между Европой и Азией. Через него проходит огромное количество морских транзитов.

В то же время десятки кораблей в Красном море подвергаются нападениям хуситов с сентября 2023 года, однако затопление корабля Rubymar считается одним из самых значительных ударов. Экологи крайне обеспокоены, что затопление корабля может стать началом экологического кризиса, в результате которого большинство жизни в Красном море может попросту вымереть.

Ранее Фокус писал о том, что археологи нашли многовековую баню на побережье Красного моря.