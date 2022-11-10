Возрастом 2200 лет. Археологи нашли многовековую баню на побережье Красного моря (фото)

Предполагается, что в ней могли отдыхать древние воины перед сложнейшими операциями.

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На берегу Красного моря в Египте обнаружили ценный артефакт. В городке Беренис археологи обнаружили руины греческой бани, которая имеет возраст 2200 лет, — пишет Live Science.

Обнаруженная баня имеет 2 круглых постройки с 14 ваннами в каждой. В них могла быть холодная или теплая вода. Археологи также нашли отдельную комнату для горячих ванн. Ученые также обнаружили древнюю систему водоснабжения. Вода в здание поступала из двух больших резервуаров. В них вода поступала из единой скважины.

Но это не вся инфраструктура. Марек Возняк, доцент Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук, предполагает, что западнее резервуаров был расположен спортзал. Вероятно, в эллинистические времена эта баня служила местом отдыха для военнослужащих.

Фото: Live Science

Останки из Берениса Возняк исследует давно. Они относятся к эллинистическому периоду Древнего Египта – с 323 г. до 30 г. до нашей эры. Между этим отрезком времени умерли Клеопатра VII и Александр Македонский. В то же время, на Ближнем Востоке царил греческий архитектурный стиль.

Во времена строительства бани в ее районе располагалось немало войск, сюда также доставляли боевых слонов. А перед будущими операциями экипажи могли проводить время в бане – в эллинистические времена они были популярным местом для встреч и отдыха.

Также археологам удалось обнаружить монеты и куски керамики. Эти находки помогли установить точные даты функционирования бани. К тому же, в последние годы команда археологов в Беренисе обнаружила тысячелетний форт и храм сокола с загадочным посланием.

Раскопки в Египте будут продолжаться.

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