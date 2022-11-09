Ацтекські таємниці. Чому археологам у Мексиці довелося закопати назад знайдений тунель

Археологам вдалося виявити старовинну систему дамб і водних шляхів, яка захищала місто Теночтітлан.

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На території Мексики відкрили тунель. Його збудували кілька століть тому як частину Альбаррадон-де-Екапетека. Це система контролю за повенями з дамб і водних шляхів. Її збудували для захисту історичного міста Теночтітлан від підвищення води.

Однак через дивний розвиток подій археологам довелося поховати щойно знайдений цінний артефакт, пише видання Science Alert.

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Багато хто вважав Теночтітлан столицею імперії ацтеків. Вона мала багато дамб для запобігання повеням. Велику кількість цих споруд зруйнували іспанські конкістадори. Але на початку 1600-х років системи знову почали відновлювати.

Схожу конструкцію археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) виявили у 2019 році. Невеликий тунель мав довжину лише 8,4 метра. Він був невеликою частиною монумента Альбаррадон-де-Екатепек. Останній простягся на цілих 4 кілометри. У ході досліджень знайшли кілька доіспанських гліфів. Загалом археологи виявили 11 символів. На картинці можна було побачити бойовий щит, хижих птахів і краплі дощу. Передбачається, що символи залишили неіспаномовні жителі міст Екатепек і Чиконаутла.

Фото: карта океанических лесов

Однак, учені припускають, що за дизайн відповідали саме іспанці. Дослідники наголосили, що хотіли більше дізнатися про систему будівництва дороги. Це має визначити дату будівництва.

Результати розкопок мали перетворити на відкриту виставку. Вона мала продемонструвати синтез іспанської та ацтекської культур. Однак через брак коштів цього не сталося. Експозицію не вдалося захистити належним чином.

Саме тому її знову перепоховали. Це має допомогти уберегти знахідку від вандалізму та пошкоджень. Спочатку планують збудувати спеціальну кладку для захисту гліфів, потім покриють розкопане місце землею.

Учені кажуть, що криза в основному була викликана пандемією коронавірусу.

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