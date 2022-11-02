Таємниці Шочіпіллі. Ацтекський бог, який любив музику, наркотики та секс

Дослідники вважають, що Шочіпіллі також відповідав за проституцію під час церемоній.

Related video

Ацтекський бог Шочипіллі відповідав за кохання, родючість та мистецтво. Його ім'я перекладається як "квітковий принц". І це відповідає його статусу. Йому часто поклонялися під час різних фестивалів та церемоній у ХІV та ХV століттях.

Однак він має й інші захоплення. Зокрема, він є покровителем гомосексуалізму і має тісні зв'язки з галюциногенами та азартними іграми, пише видання Ancient Origins.

Багато про це божество розповідає статуя з каменю. Її знайшли вздовж схилу вулкана Попокатепетль. Ймовірно, її виготовили у 16 столітті. На ній зображений Шочіпіллі, який сидить на священній основі зі схрещеними ногами.

Водночас основа, де він стоїть, має чимало цікавого. Тут можна побачити тютюн, галюциногенні гриби, хеймію та не тільки. Є ще одна квітка, але вчені досі не змогли її ідентифікувати. Передбачається, що вона могла зникнути з планети взагалі. Загалом бог сидить на вершині трону і схиляє голову до сонця. Здається, це просто демонстрація кохання Шочіпіллі до життя.

Але деякі експерти мають іншу думку. Вони вважають, що статуя зображує Бога у стані наркотичного сп'яніння. І вони в чомусь мають рацію. Специфічні організми на фігурці — це психоделічні гриби для релігійних обрядів. Ймовірно, вони називалися Psilocybe mexicana чи Psilocybe aztecorum. Але в той час їх прозвали Teonanacatl, що в перекладі означає "плоть богів". Така асоціація бога з галюциногенами відзначила його як божество легких пустощів і жартів.

Є й інший бік життя цього божества. Однією з багатьох сфер його відповідальності є азартна гра під назвою патоллі. У ній гравці робили ставки на дорогоцінні камені, одяг та будинки. Іноді навіть на свою свободу.

У стародавніх документах також є вказівки на те, що цей бог представляв людські насолоди. На церемоніях не тільки їли гриби та вживали алкоголь, а й насолоджувалися життям. Багато шанувальників бога були геями та повіями. Власне, проституція була звичайною справою під час церемоній.

Але водночас Шочіпіллі асоціювали не лише з гомосексуалізмом та проституцією, а й богинею кохання, родючості та краси Шочикецаль. Сьогодні статую Шочипіллі можна побачити у Національному музеї антропології у Мехіко.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про можливу знахідку вченими поховання Голіафа – велетня, який програв битву Давиду.