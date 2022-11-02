Тайны Шочипилли. Ацтекский бог, который обожал музыку, наркотики и секс

Исследователи предполагают, что Шочипилли также отвечал за проституцию во время церемоний.

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Ацтекский бог Шочипилли отвечал за любовь, плодородие и искусство. Его имя переводится как "цветочный принц". И это просвещает его статус. Ему часто поклонялись во время разных фестивалей и церемоний в ХІV и ХV веках.

Однако у него есть и другие увлечения. В частности, он является покровителем гомосексуализма и имеет тесные связи с галлюциногенами и азартными играми, — пишет издание Ancient Origins.

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Многое об этом божестве рассказывает статуя из камня. Ее нашли вдоль склона вулкана Попокатепетль. Вероятно, ее изготовили в 16 веке. На ней изображен Шочипилли, сидящий на священной основе со скрещенными ногами.

В то же время основа, где он стоит, имеет немало интересного. Здесь можно увидеть табак, галлюциногенные грибы, хеймию и не только. Есть еще один цветок, но ученые до сих пор не смогли его идентифицировать. Предполагается, что он мог исчезнуть с планеты вообще. В общем, бог сидит на вершине трона и наклоняет голову к солнцу. Кажется, это просто демонстрация любви Шочипилли к жизни.

Но у некоторых экспертов есть другое мнение. Они считают, что статуя изображает бога в состоянии наркотического опьянения. И они в чем-то правы. Специфические организмы на фигурке – это психоделические грибы для религиозных ритуалов. Скорее всего они назывались Psilocybe mexicana или Psilocybe aztecorum. Но в то время их прозвали Teonanacatl, что в переводе означает "плоть богов". Такая ассоциация бога с галлюциногенами отметила его как божество легких баловства и шуток.

Есть и другая сторона жизни этого божества. Одна из многих сфер его ответственности – это азартная игра под названием патолли. В ней игроки делали ставки на драгоценные камни, одежду и дома. Иногда — даже на свою свободу.

В древних документах также есть указания на то, что этот бог представил человеческие удовольствия. На церемониях не только ели грибы и употребляли алкоголь, но и наслаждались жизнью. Многие поклонники бога были геями и проститутками. Собственно, проституция была обычным делом во время церемоний.

Но в то же время Шочипилли ассоциировали не только с гомосексуализмом и проституцией, но и богиней любви, плодородия и красоты Шочикецаль. Сегодня статую Шочиполь можно увидеть в Национальном музее антропологии в Мехико.

Напомним, ранее Фокус писал о возможной находке учеными захоронения Голиафа – великана, проигравшего битву Давиду.