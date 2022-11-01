Біблійна історія. Де насправді могли поховати Голіафа

Учені припускають, що голову велетня поховали біля Ісуса.

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Біблія — це велика збірка цікавих сюжетів. Один із них — відома битва Давида з Голіафом, филистимлянським воїном. Це протистояння закінчилося тим, що Давид поховав відрубану голову велетня.

Проте нещодавно з'явилася цікава теорія. Вчені-біблеїсти припустили, що один з пагорбів неподалік від Єрусалима є місцем тієї самої відомої битви, пише видання The Jerusalem Post.

Розкопки поки що не проводили. Ця територія розташована в межах Храму Гробу Господнього. Проте вчені вважають, що саме тут археологи матимуть змогу знайти череп Голіафа. Зараз проводять пошуки, щоб довести, що його поховали там — на місці, де лежить і Ісус.

Експерти зазначають, що якщо їм дозволять проводити археологічні роботи і навіть якщо череп не знайдеться, ця ділянка все одно залишатиметься місцем відомої історичної битви.

Рік Шенк із Віфлеємського коледжу коментує це так:

"Давид відвіз відрізаний череп у Єрусалим. Дивно, тому що Єрусалим не був столицею Давида, а містом ворогів Божих. Що він зробив із гігантською головою, главою Бронзового Змія? Можливо, він посадив його на пагорбі за містом, щоб усі бачили".

Також він додав, що через 100 років Ісуса розіп'яли на "місці черепа" поза Єрусалимом. Однак виникає запитання: чому це не називали Голгофою за днів Ісуса. Цього поки що ніде не написано.

"Незалежно від того, чи є Голіаф із Гата правильною етимологією Голгофи, саме в це місце доставили голову Голіафа. Саме на цьому пагорбі ноги Ісуса були пробиті цвяхами", — підсумував свої роздуми Рік Шенк.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про виявлення незвичайного золотого пояса бронзової доби на звичайному буряковому полі.

Також Фокус писав про незвичайні процедури наскі, що передбачали трепанацію черепа.