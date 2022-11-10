Магическая печать. В Турции нашли заколдованный амулет возрастом 1800 лет (фото)

Это первая находка в данном регионе — она является особенно ценной для историков.

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Амасра – город на западе черноморского побережья Турции. Его основали еще во втором тысячелетии до нашей эры. Недавно во время археологических раскопок здесь обнаружили заколдованную печать-амулет – пишет издание Daily Sabah.

Считается, что она принадлежала древним египтянам. За место раскопок отвечало Министерство национального образования с 2014 года. Тогда при строительстве школы были обнаружены остатки, которые вероятно датировались римским периодом. Работы продолжались под руководством дирекции музея Амасра и Университета Бартина.

В ходе исследователей обнаружили необычный амулет. Он имеет форму пирамиды и похож на печать. Его высота – два сантиметра. В то же время пирамидальная форма меньше сантиметра. Ученые увидели разнообразные отметки на новой находке. В частности, была изображена рука с мечом, несколько символов и два крыла.

Фото: Daily Sabah

По словам руководителя кафедры археологии доцента Фатмы Багдатли Чам, артефакт был обнаружен в римском сооружении. Историки датируют его ІІ ст. нашей эры. Чам отметил, что амулет-печать с квадратным основанием и пирамидальной формой изготовили из камня обсидиан – магматической горной породы.

Также он добавил, что на фигуре виден бог Бес. Он относится к египетской религии. Его фигура изображена врезанными линиями в основе работы. Кроме того, в верхней части амулета видны буквы и слова-талисманы из той же религии. Вероятно, символы должны иметь защитные свойства. Поэтому можно утверждать, что носили его люди для защиты от болезней или зла.

"Мы можем сказать, что это единственный экземпляр такого рода, найденный в римском слое в Анатолии во время раскопок", — подытожил Чам.

Это событие является важным для археологов. Теперь ученые хотят выяснить, кому именно принадлежала эта печать: обычному священнику или простому человеку, который носил его как оберег. Предполагают, что этот амулет мог принести солдат после миссии на Востоке.

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