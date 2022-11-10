Магічна печатка. У Туреччині знайшли зачарований амулет віком 1800 років (фото)

Ця перша знахідка в цьому регіоні особливо цінна для істориків.

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Амасра — місто на заході Чорноморського узбережжя Туреччини. Його заснували ще в другому тисячолітті до нашої ери. Нещодавно під час археологічних розкопок тут виявили зачаровану печатку-амулет, пише видання Daily Sabah.

Вважається, що вона належала давнім єгиптянам. За місце розкопок відповідало Міністерство національної освіти з 2014 року. Тоді під час будівництва школи виявили залишки, які, ймовірно, датувалися римським періодом. Роботи продовжувалися під керівництвом дирекції музею Амасри й Університету Бартіна.

У ході досліджень виявили незвичайний амулет. Він має форму піраміди й схожий на печатку. Його висота — два сантиметри. Водночас пірамідальна форма менша за сантиметр. Учені побачили різноманітні позначки на новій знахідці. Зокрема, була зображена рука з мечем, кілька символів і два крила.

Фото: Daily Sabah

За словами керівниці кафедри археології доцентки Фатми Багдатлі Чам, артефакт виявили в римській споруді. Історики датують його ІІ ст. нашої ери. Чам зазначила, що амулет-печатку з квадратною основою та пірамідальною формою виготовили з каменю обсидіан — магматичної гірської породи.

Також вона додала, що на фігурі видно бога Біса. Він належить до єгипетської релігії. Його постать зображена врізаними лініями біля основи роботи. Крім того, у верхній частині амулета видно літери та слова-талісмани з тієї ж таки релігії. Ймовірно, символи повинні мати захисні властивості. Тому можна стверджувати, що носили його люди для захисту від хвороб чи зла.

"Ми можемо сказати, що це єдиний екземпляр такого роду, знайдений у римському шарі в Анатолії під час розкопок", — підсумувала Чам.

Ця подія є важливою для археологів. Тепер учені хочуть з'ясувати, кому саме належала ця печатка: звичайному священикові чи звичайній людині, яка носила його як оберег. Припускають, що цей амулет міг принести солдат після місії на Сході.

Раніше Фокус писав про унікальні бронзові статуї, які знайшли в Італії. Ця знахідка може перевернути уявлення про історію країни.