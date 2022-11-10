Вік 2200 років. Археологи знайшли багатовікову лазню на узбережжі Червоного моря (фото)

Передбачається, що у ній могли відпочивати стародавні воїни перед найскладнішими операціями.

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На березі Червоного моря у Єгипті виявили цінний артефакт. У містечку Береніс археологи виявили руїни грецької лазні, яка має вік 2200 років, пише Live Science.

Виявлена лазня має 2 круглі будівлі з 14 ваннами в кожній. В них могла бути холодна чи тепла вода. Археологи також виявили окрему кімнату для гарячих ванн. Вчені також виявили давню систему водопостачання. Вода до будівлі надходила з двох великих резервуарів. У них вода надходила з єдиної свердловини.

Але це не вся інфраструктура. Марек Возняк, доцент Інституту середземноморських та східних культур Польської академії наук, припускає, що на захід від резервуарів розташований спортзал. Імовірно, в часи еллінізму ця лазня служила місцем відпочинку для військовослужбовців.

Останки з Береніса Возняк досліджує давно. Вони належать до періоду еллінізму Стародавнього Єгипту — з 323 р. до 30 р. до нашої ери. Тим часом померли Клеопатра VII і Олександр Македонський. Водночас на Близькому Сході панував грецький архітектурний стиль.

За часів будівництва лазні в її районі було чимало військ, сюди також доставляли бойових слонів. А перед майбутніми операціями екіпажі могли проводити час у лазні — в часи еллінізму вони були популярним місцем для зустрічей і відпочинку.

Також археологам вдалося виявити монети та шматки кераміки. Ці знахідки допомогли встановити точні дати функціонування лазні. До того ж останніми роками команда археологів у Беренісі виявила тисячолітній форт та храм сокола із загадковим посланням.

Розкопки в Єгипті продовжуватимуться.

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