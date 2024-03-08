Родные люди становятся чужаками: после детских травм близнецы теряют прочную связь

Новое исследование ученых раскрыло масштабные и серьезные последствия детских психологических травм, показав что даже самая прочная связь между близнецами не может устоять перед натиском расстройств.

Ученые сделали открытие, рассказавшее о том, как детские травмы могут повлиять на психическое здоровье в более позднем возрасте, используя близнецов как уникальное окно в мир этой сложной проблемы. Близнецы с их общей генетикой и ранним окружением дают возможность наглядно увидеть, как разный опыт все равно может привести к совершенно разным последствиям. Например, в исследовании, проведенном в Вирджинии, братья-близнецы, которые до подросткового возраста вели практически параллельную жизнь, пошли разными путями после того, как один из них пережил травматическое событие, пишет The New York Times.

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В ходе этого более масштабного исследования были изучены жизни более 25 000 шведских близнецов, и выяснилось, что те, кто в детстве столкнулся с такими травмами, как отсутствие заботы, жестокое обращение или насилие, значительно чаще страдали от психических расстройств во взрослом возрасте. Исследователи обнаружили, что с каждым новым травмирующим событием вероятность психиатрического диагноза резко возрастала. Изучение пар близнецов, в которых только один из них подвергался плохому обращению, позволило им более четко проследить влияние этих детских травм на психическое здоровье взрослых, подтвердив тесную связь между этими двумя факторами.

Исследователям удалось отфильтровать шум генетических и общих факторов окружающей среды, что позволило им получить более четкое представление о том, как одна лишь детская травма может повлиять на психическое благополучие в более позднем возрасте. Результаты их исследования особенно ярко проявились у тех, кто пережил сексуальное насилие, изнасилование и физическое пренебрежение, что лишь подчеркнуло глубокие и долгосрочные последствия подобного опыта.

Исследование присоединяется к растущему числу фактов, которые не только подчеркивают влияние детских травм на наше здоровье, но и заставляют нас глубже задуматься о том, как можно предотвратить такой вред и о последствиях наших действий в отношении других людей. Наводя прямую связь между ранними невзгодами и последующими проблемами с психическим здоровьем, оно говорит о важности устранения и предотвращения детских травм с помощью профессиональной помощи. Эти знания подталкивают нас к созданию более совершенных систем поддержки и вмешательств, которые могли бы смягчить разрушительные последствия такого опыта на всю жизнь, что является весомым аргументом в пользу стремления к открытию ранних и эффективных мер по борьбе с первопричинами этих страданий.

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