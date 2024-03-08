Секрет вечной молодости под рукой: продукты, способные омолаживать перечислил диетолог

В то время как миллионы людей прибегают к дорогим и временами не безопасным процедурам омоложения, диетологи настаивают на том, что ключ к здоровой молодости всегда был прямо перед нами.

Сегодня стремление выглядеть и чувствовать себя хорошо является важной целью в жизни для миллионов. Недавно ученые открыли несколько интересных связей между тем, что мы едим, и тем, как мы выглядим. Оказывается, некоторые продукты питания способны повысить нашу привлекательность, не только воздействуя на кожу и черты лица, но и влияя на то, как мы пахнем. Речь идет о простых, натуральных продуктах, которые большинство из нас может легко добавить в свой ежедневный рацион, пишет New York Post.

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Каротиноиды — это питательные вещества, содержащиеся в фруктах и овощах, таких как сладкий картофель, морковь и шпинат. Они не только придают этим продуктам яркий вид, но и, как было доказано, улучшают состояние кожи. Регулярное употребление этих богатых каротиноидами продуктов может придать вашей коже более здоровое и привлекательное сияние, говорит Маккензи Берджесс, диетолог-нутрициолог. Кроме того, они защищают от ультрафиолетовых лучей солнца и даже могут сделать наш запах тела более привлекательным для других, согласно исследованиям.

Белки и полезные жиры, особенно те, что содержатся в таких продуктах, как лосось, семена льна и различные виды мяса, играют важнейшую роль в улучшении нашего внешнего вида. Коллаген, в изобилии содержащийся в мясе и рыбе, является ключевым элементом для поддержания эластичности нашей кожи, крепости ногтей, волос и мышц. Омега-3 жирные кислоты, в изобилии содержащиеся в лососе и семенах льна, прекрасно увлажняют кожу, снимают воспаление и даже могут облегчить некоторые кожные заболевания, говорит Берджесс.

Диетолог выделила большое влияние диеты на наш внешний вид и самочувствие. Согласно ее выводам, включая в свой рацион больше фруктов, овощей, источников полезных жиров и белков, мы можем не только укрепить свое здоровье, но и улучшить внешний вид естественными и экологичными способами. Такой подход к красоте доступен, опирается на научные данные и, что самое приятное, не требует трат на косметические средства или процедуры. Иногда лучший способ выглядеть хорошо внешне — это забота о том, что внутри.

Ранее Фокус писал о том, что с возрастом и замедлением работы мозга, люди, на удивление, становятся счастливее. Данные нового исследования не только осветили положительные стороны старения, но и позволили совершить прорыв в изучении старения мозга, открыв новые способы сохранения когнитивных функций и отсрочки наступления деменции.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили лекарство от давления, увеличивающее продолжительность жизни. Возможно, наука и не открыла таблетку вечной молодости, но распространенный препарат от гипертонии подает надежды на эффективное замедление старения, согласно исследованию.

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