На Земле есть лишь один народ, живущий сразу в четырех полушариях планеты: кто эти люди (фото)

Исследователи рассказали о небольшой тихоокеанской нации, которым посчастливилось жить сразу в четырех полушариях Земли.

Недавно в социальной сети X (ранее Twitter) появился пост, вызвавший споры. В нем говорилось об островном государстве Кирибати — единственной стране в мире, расположенной во всех четырех полушариях Земли. В результате в комментариях под постом завязался спор, пишет IFLScience.

Исследователи пролили свет на эту ситуацию и рассказали, кто на самом деле прав. Некоторые пользователи были не согласны с существованием четырех полушарий. Однако ученые уверяют, в этом утверждении нет ни капли лжи.

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Землю можно разделить пополам несколькими способами. Фактически, мы можем сделать это невероятным количеством способов, которые только сможет предложить наше воображение. Однако общепринятым способ разделения земного шара является разделение на Север, Юг, Восток и Запад — простыми словами, на четыре разных полушария.

Например, для разделения Севера и Юга используется горизонтальный экватор. Что касается Восточного и Западного полушария, их разделяет по вертикали 180-й меридиан или антимеридиан, находящийся напротив нулевого меридиана, где долгота равна 0, и образует основу международной линии даты.

Если нанести на земной шар линии, обозначающие оба полушария одновременно, можно увидеть, что кусочки островного государства Кирибати действительно находятся во всех четырех полушариях Земли. Однако единственная ли это страна? Некоторые пользователи обращались к заморским территориям Соединенного Королевства и Франции, которые дают им право на участие в этом рейтинге — однако ученые не согласны с этим утверждением.

Любопытно, что расположение во всех четырех государствах — не единственное, что делает Кирибати столь уникальным. Раньше эта страна располагалась по обе стороны от линии перемены дат, а потому разница между некоторыми соседними островами составляла 23 часа, что существенно усложняло жизнь местных жителей.

Чтобы избавиться от этого административного кошмара, в 1995 году власти объявили, что значительно сдвинут линию даты на восток — таким образом на всех 33 островах она стала идентичной.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли две похожие на Землю планеты всего в 16 световых годах от нас.