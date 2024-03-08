Создана таблетка, заживляющая переломы: ученые готовятся к ее клиническим испытаниям

Помимо самих заживляющих свойств, ученые предполагают, что важным фактором этого лекарства станет его доступность по небольшой цене, позволив миллионам людей гораздо легче переживать травмы.

Индийские ученые обещают нечто потенциально революционное для всех, кто когда-либо страдал от перелома костей. Они разработали новую таблетку, известную как CDRI-1500, которая призвана ускорить процесс их заживления. Выделяет это открытие то, что это пероральное лекарство — первое в своем роде во всем мире. В отличие от других методов лечения, которые требуют инъекций или имеют высокую цену, эту таблетку не только легче будет принимать, но и можно будет приобрести по доступной цене, пишет OTV News.

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Разработанная учеными молекула CDRI-1500 уже готова к испытаниям на людях в первой фазе клинических испытаний. Этот этап крайне важен для того, чтобы убедиться в безопасности таблетки и ее эффективности и, по сути, станет решающим для будущего препарата, говорит старший научный сотрудник CDRI, Дивия Синг.

До сих пор основным средством, помогающим заживлению переломов, была молекула под названием BMP2, но она далека от совершенства. Несмотря на то, что BMP2 одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, она может вызывать ряд осложнений и стоит довольно дорого. CDRI-1500, напротив, призвано изменить ситуацию, поскольку оно не только безопаснее и более доступно, но и быстрее приглушает болезненные ощущения, говорится в результатах ее первичных испытаний. Для этого лекарство стимулирует организм к экспрессии определенных генов, которые являются ключевыми для регенерации и восстановления костей.

По словам ученых, даже малые дозы препарата показали свою эффективность в исследованиях на животных, а многообещающие результаты были получены как на крысах, так и на кроликах. Этот прорыв уже принес команде, создавшей препарат, патенты как в Индии, так и в США. Благодаря этому инновационному методу лечения мы приближаемся к миру будущего, в котором восстановление после перелома уже не будет таким долгим и болезненным.

Ранее Фокус писал о вреде курения. Ученые сравнили образцы тканей курильщиков и заметили изменение структуры костей.

Также Фокус писал о тихом убийце костей – некрозе. Часто маскируясь под такими псевдонимами, как остеонекроз или инфаркт кости, некроз разрушает здоровые кости, оставляя за собой след из переломов и боли.

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