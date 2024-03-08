Заставляет нас дышать: найден рефлекс, который не дает нам задохнуться

Лишившись доступа к кислороду, наш организм переходит в необычное состояние, заручившись поддержкой мозга, чтобы буквально заставить наше тело дышать, вопреки внешним факторам.

Ученые из Гарвардской медицинской школы сделали новое открытие, рассказывающее о том, как наш организм справляется с затрудненным дыханием. Они обнаружили новый рефлекс, который срабатывает, когда мы не можем нормально дышать, например во время приступа аллергии или тяжелой физической нагрузки, и побуждает нас делать глубокие вдохи. В работе, проведенной на мышах, исследователями был выделен особый вид клеток в легких, которые замечают, когда дыхательные пути закрываются. Они посылают сигнал в мозг через блуждающий нерв — важнейшую информационную магистраль нашего тела, которая, в свою очередь, вызывает рефлекс задыхания, помогающий впустить больше воздуха, пишет ScienceDaily.

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Это открытие является довольно интересным, поскольку оно раскрывает часть процесса дыхания, которая ранее была неизвестна науке. Команда исследователей выявила особые клетки легких, известные как нейроэпителиальные тела (НЭТ), которые играют решающую роль в происходящем рефлексе задыхания. Эти клетки используют белок, который также присутствует в нашей коже и помогает нам чувствовать прикосновения, чтобы определить, когда дыхательные пути закрываются, и инициировать нужную реакцию. Это знание открывает науке новые возможности для понимания того, как наш организм контролирует дыхание, и может привести к разработке нового лечения заболеваний, которые влияют на наши легкие и дыхательные пути.

Исследование ученых также пролило свет на "сиротские нейроны" в легких — нейроны, функции которых не до конца известны до сих пор. Сосредоточившись на них, ученые раскрыли больше информации о том, как тело и мозг работают в дуэте, чтобы управлять нашим дыханием. Это, в свою очередь, расширяет доступные науке знания о дыхательной системе — области, в которой еще многое предстоит изучить, особенно о том, как некоторые заболевания легких могут быть связаны с этими недавно открытыми процессами и как с ними можно бороться.

В будущем команда исследователей намерена изучить еще больше моментов, связанных с этими легочными клетками и белками, участвующими в процессах наших дыхательных путей. Им интересно, как сужение, а не растяжение активирует рефлекс и какую роль в дыхании могут играть другие неизвестные нейроны легких. Это исследование — только начало для его авторов, но оно уже заложило основу для будущих научных работ, которые смогут дать более глубокое представление о нашей дыхательной системе и потенциально открыть новые методы лечения легочных заболеваний.

Ранее Фокус писал про связь между возникновением рака легких и автомобильными выхлопами. В загрязненном выхлопными газами воздухе находятся частицы PM2.5, которые "пробуждают спящую" мутацию в клетках легких. Это объясняет количество смертей от рака легких у некурящих людей, число которых в мире достигает до 300 000 случаев в год.

Также Фокус писал о том, что почти вся Европа дышит токсичным воздухом. Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что почти 98% населения европейского континента живут в регионах, где качество воздуха более чем в два раза хуже нормы.

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