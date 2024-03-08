Сыграл ключевую роль: ученые нашли настоящего создателя Великой пирамиды Гизы (фото)

Рядом с Большой пирамидой Гизы археологи обнаружили захоронение человека, ответственного за строительство. Его звали Хемиуну, и он был племянником фараона Хуфу.

Великая пирамида Гизы является одним из самых удивительных творений человечества. Хотя во времена правления фараона Хуфу строительством пирамиды руководил сам фараон, открытие ученых указывает на то, что за ее созданием стоял кто-то другой — Хемиуну, пишет GreekReporter.

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Рядом с Великой пирамидой расположены обширные захоронения, где находятся гробницы родственников Хуфу и значительных придворных чиновников. Одна из необычных находок на западном кладбище — большая гробница, известная как мастаба. Это прямоугольное сооружение, по размерам превосходящее соседние, оказалось местом последнего упокоения Хемиуну, ключевой фигуры в создании Великой пирамиды. Внутри археологи раскопали статую Хемиуна, которая демонстрирует его важность.

Захоронение Хемиуна дает ключевое представление о его роли. Он занимал важную должность главного советника, что делало его вторым самым влиятельным человеком в Египте, чуть ниже царя. Упоминаемый как "печатник" царя, Хемиуну владел царской печатью, которая давала ему власть. Надписи также называют его жрецом различных богов, хотя некоторые утверждают, что эти титулы могли быть почетными.

Статуя архитектора пирамид Хемиуну Фото: Wikimedia Commons

Родословная Хемиуна прослеживается до царя Снофру через его отца, принца Нефермаата, что делает его племянником фараона Хуфу. Эта родственная связь еще больше укрепила его влияние во время правления Хуфу.

Эксперты считают, что именно Хемиуну был архитектором Великой пирамиды из-за титула, найденного в его гробнице: "Надзиратель за всеми строительными проектами царя". Учитывая, что пирамиду заказал Хуфу, логично предположить, что Хемиуну сыграл ключевую роль в ее строительстве.

Однако, интерпретация этого титула не дает ответа на вопрос, тщательно ли Хемиуну разрабатывал проект пирамиды или выполнял роль своеобразного давнего менеджера, который наблюдал за командой архитекторов. Специфика его роли остается неуловимой. Однако доказательства свидетельствуют о том, что Хемиуну был движущей силой строительства пирамиды, что делает правдоподобным его вклад в ее проектирование.

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