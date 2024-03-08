Переписывает историю земледелия: ученые нашли уникальное 7000-летнее поселение (фото)

Археологи обнаружили следы использования плуга, которые опережают предыдущие известные находки на тысячу лет.

Недавние раскопки на археологическом участке Anciens Arsenaux в Сьоне, Швейцария, свидетельствуют о том, что местные древние фермеры были первыми, кто начал использовать силу животных для тяги плугов от 5 100 до 4 700 лет назад. Это открытие почти на тысячелетие опережает предыдущие свидетельства использования плуга, пишет Arkeonews.

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Раскопки, проведенные в 2017 году для кантонального архива Вале, обнаружили слои человеческого поселения, охватывающие период неолита, примерно от 5200 до 3500 лет до нашей эры.

Что делает это открытие особенно примечательным, так это редкая сохранность древних следов от плуга. Обычно эти следы быстро стираются эрозией или последующей сельскохозяйственной деятельностью. Однако на Сионском участке отпечатки плужных борозд сохранились благодаря быстрому отложению наносов из соседнего ручья, создав уникальную археологическую капсулу времени.

Фото: ARIA SA / S. van Willigen et al. / Humanities and Social Sciences Communications

Доказательства, найденные на этом месте, включают параллельные борозды и отпечатки в земле, свидетельствующие об использовании плуга, а также отпечатки копыт, указывающие на то, что тягловой силой служил домашний крупный рогатый скот или волы. Хотя предыдущие свидетельства намекали на тягловую силу животных в европейском сельском хозяйстве, эта находка является конкретным доказательством широкого распространения плужного земледелия в период неолита.

Фото: ARIA SA / S. van Willigen et al. / Humanities and Social Sciences Communications

Радиоуглеродное датирование органических материалов, найденных над и под этими нарушениями почвы, доказывает, что следы плуга относятся к раннему неолиту. Это ставит под сомнение предыдущие предположения относительно временных границ интенсификации сельского хозяйства и ее общественных последствий в Европе.

Используя силу животных для тяги плугов, фермеры могли обрабатывать большие площади с большей эффективностью, что привело к росту производительности сельского хозяйства и излишкам. Этот избыток, вероятно, сыграл решающую роль в возникновении экономической и социальной сложности в ранних сельскохозяйственных обществах.

Исследователи планируют изучить подобные альпийские условия в Швейцарии и Италии, чтобы продолжить исследование происхождения тягловой силы животных в сельском хозяйстве. Поняв, как и почему древние фермеры применяли эту практику, мы получим представление о развитии сельского хозяйства и его глубоком влиянии на человеческие общества.

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