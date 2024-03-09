Инопланетный дальнобойщик: ученые нашли загадочный метеор в Папуа — Новой Гвинее

Необычная находка ученых может быть гостем из-за пределов нашей Солнечной системы, но некоторые ученые выдвигают необычную и более правдоподобную теорию ее происхождения.

Прошлым летом астроном из Гарварда Ави Лоеб возглавил экспедицию в глубины Тихого океана в районе Папуа — Новой Гвинеи. Он искал части метеора, который озарил небо в январе 2014 года. В отличие от большинства метеоров, этот двигался с такой невероятной скоростью, что Лоеб решил, что это не просто космический камень, а потенциально часть технологии из-за пределов нашей Солнечной системы. Однако данная находка подверглась серьезной проверке на прочность научным миром, пишет The Washington Post.

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Команде Ави Лоеба удалось собрать сотни крошечных расплавленных кусочков, называемых сферулами. Некоторые из этих объектов имели очень необычный химический состав, что, по мнению Лоеба, могло означать их инопланетное происхождение, о чем ученые написали в своем исследовании. Однако недавнее исследование поставило крест на этой идее. Сейсмолог Бенджамин Фернандо и его команда предположили, что звуки, которые использовала команда Лоеба для определения места падения метеора, могли быть не самим метеором, а просто грузовиком, проезжавшим рядом с их оборудованием. Окружающие нас внешние факторы не редко вторгаются в процессы, требующие стерильности обстановки и нарушают полученные нами данные, поэтому у научного мира есть все основания полагать, что инопланетный гость мог оказаться обычным дальнобойщиком, едущим по своим делам.

Несмотря на скептицизм со стороны научного сообщества, Лоеб не падает духом. Он отстаивает свои выводы, указывая, что его команда использовала не только звуковые данные, но и информацию со спутника, полученную от американских военных, которая свидетельствует о том, что метеор прилетел из-за пределов нашей Солнечной системы. Критики, в числе которых Фернандо, в ответ утверждают, что данные могут быть неверно интерпретированы и что найденные Лоебом фрагменты, скорее всего, являются обычными метеоритами из нашей Солнечной системы.

Споры продолжаются, и Лоеб планирует еще одну экспедицию, чтобы найти больше доказательств в пользу своей теории. Независимо от результатов, эти поиски лишь показывают наскольно волненительным и трудным является исследование неизвестного для всех участников процесса. Подобные работы не менее важны для человечества, так как они двигают нас вперед, расширяя границы наших знаний о космосе и потенциальном существовании внеземных технологий.

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