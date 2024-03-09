Смертельно опасное выражение любви: почему нам стоит избегать облизывания собаками

Наши верные спутники норовят выразить свою любовь к нам как можно более явным способом, обычно заключающимся в облизывании нашего лица или рук. Но такое действие несет в себе скрытую смертельную опасность.

Когда речь идет о любви между собакой и ее хозяином, мало что так символизирует привязанность, как то, что она лижет его лицо. Этот жест, хотя и вызывает у многих умиление, влечет за собой целый ряд гигиенических вопросов, которые не стоит игнорировать. В конце концов, собаки не особенно разборчивы в том, что они лижут в течение дня — от своих игрушек до, так сказать, менее привлекательных мест. Несмотря на это, данный жест между людьми и их пушистыми компаньонами часто игнорируется в угоду факта привязанности, пишет ScienceAlert.

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В мире собак вылизывание — это не просто признак любви к кому-либо, а сложное поведение, связанное с их инстинктами и эмоциями. Оно может указывать на стресс или страх, если сопровождается другими признаками, такими как напряженное тело или прижатые назад уши. Кроме того, собаки хорошо чувствуют человеческие эмоции и часто облизываются, когда сталкиваются с сердитым выражением лица, демонстрируя свою эмпатическую натуру. Такое поведение является основой взаимодействия собак с окружающим миром, включая их владельцев.

Хотя большинство хозяев собак сталкивались с таким поведением и не замечали никаких негативных последствий, важно понимать, что в пасти собаки могут находиться не самые приятные микроорганизмы. Некоторым людям, например, с ослабленной иммунной системой или открытыми ранами, рекомендуется воздержаться от подобных контактов. Хотя серьезные инфекции, вызванные собачьей слюной, встречаются редко, они могут привести к таким заболеваниям, как менингит. Например, бактерия Capnocytophaga canimorsus, присутствующая в слюне до 75 % здоровых собак и кошек, может привести к тяжелому, угрожающему жизни сепсису. Распространение устойчивых к антибиотикам бактерий от собак к людям также вызывает опасения, хотя исследования показывают, что риск подобного относительно невелик. Несмотря на это, наукой были зафиксированы случаи подобных заражений.

Несмотря на потенциальные риски для здоровья, общение с собаками приносит нам множество преимуществ — от снижения тревожности и улучшения психического здоровья до стимулирования физической активности. Хотя терапия с помощью животных часто включает в себя тесный контакт с ними, она вовсе не требует наличия облизывания, так как на самом деле глубокая связь между людьми и собаками не зависит от одного этого поведения. Ради своих здоровья и гигиены, возможно, нам стоит свести собачьи поцелуи к минимуму, сосредоточившись на множестве других способов, которыми наши друзья обогащают нашу жизнь.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.