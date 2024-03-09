Вздутие живота станет проблемой прошлого: найден эффективный метод борьбы с метеоризмом

Исследование ученых выявило ответственный за частые случаи вздутия живота источник. Они подробнее изучили его и создали на основе своих заключений простые рекомендации, выполняя которые мы можем справиться с метеоризмом.

Многие из нас хотя бы раз сталкивались со вздутием живота и дискомфортом после еды. Для таких людей исследователи, возможно, нашли простое решение — сокращение потребления соли и клетчатки. Новое исследование показывает, что сокращение потребления натрия и клетчатки может значительно уменьшить метеоризм — распространенную проблему, от которой страдают миллионы людей и 90% людей с синдромом раздраженного кишечника, пишет PsyBlog.

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Исследование, в котором приняли участие 412 человек с высоким кровяным давлением, выявило несколько интересных результатов. Снижение потребления клетчатки уменьшило риск вздутия живота на 41%. Интересно, что мужчины оказались более восприимчивы к влиянию пищевых волокон на вздутие живота, чем женщины. Кроме того, соблюдение диеты с низким содержанием натрия снижало риск вздутия живота на 27%.

Хотя точные механизмы того, как соль способствует вздутию живота, пока неясны, исследователи предполагают, что это может быть связано с задержкой воды в организме. Согласно другой теории, натрий может изменять наш микробиом кишечника — сообщество бактерий в пищеварительной системе, потенциально влияя на выработку этими бактериями сульфидных соединений, которые могут способствовать метеоризму.

Полученные результаты открывают науке перспективное направление для поиска решения проблем людей, страдающих от постоянного вздутия, говорит автор исследования, профессор Ноэль Мюллер. Внесение простых изменений в рацион питания, например, то самое сокращение потребления продуктов с содержанием соли и клетчатки, может облегчить это неприятное состояние без ущерба для общего здоровья, считают авторы. Однако крайне важно подходить к любым изменениям в рационе умеренно и под руководством медицинского работника, поскольку и соль, и клетчатка играют важную роль в поддержании здоровья нашего организма.

Ранее Фокус писал о том, что, по мнению ученых, гравитация провоцирует синдром разраженного кишечника. Исследователи заявили, что нашли причину развития синдрома раздраженного кишечника.

Также Фокус писал о влиянии генов, ответственных за развитие синдрома разраженного кишечника, на нашу психику. Ученые обнаружили генетическую связь между синдромом раздраженного кишечника и такими расстройствами, как тревога и депрессия.

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