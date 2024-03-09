4 года после пандемии COVID-19: какие загадки вируса удалось разгадать ученым

Хотя период пандемии COVID-19 официально завершен, наш мир и по сей день сотрясают ее последствия, а ученые до сих пор не могут разгадать все нюансы злосчастного вируса.

В вихре всех событий, последовавших за объявлением ВОЗ COVID-19 глобальной пандемией в марте 2020 года, вопросов у ученых было куда больше, чем ответов. Прошло четыре года, и научное сообщество собрало воедино множество загадок этого неуловимого вируса, начиная с динамики его передачи и заканчивая разным воздействием на различные возрастные группы. Исследования показали, что вирус не так сильно зависит от поверхностного контакта, как считалось раньше и он также продемонстрировал способность к эволюции, улучшая свою способность распространяться по воздуху, пишет The New York Times.

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Ключевым открытием ученых после завершения пандемии стали различия в том, как COVID-19 воздействует на людей. Такие факторы, как возраст, состояние здоровья и прививки, играют значительную роль в тяжести заболевания, выявили исследования. В то время как некоторые люди не испытывают никаких симптомов, другие страдают от тяжелых, иногда длительных последствий. Вакцинация стала важнейшим средством защиты, снижающим тяжесть заболевания для многих. Интересно, что исследователи выявили генетические особенности, которые могут объяснить, почему некоторым людям удается полностью избежать вируса или бороться с ним без симптомов.

Иммунная реакция на COVID-19 также многогранна, как и его влияние на различные организмы: антитела, B-клетки и T-клетки играют различные роли в защите и восстановлении. В то время как антитела со временем могут ослабевать, Т-клетки обеспечивают более длительную, хотя и менее прямую форму защиты. Определенные способы избежания болезни организмом могут длиться больше года, говорят исследования. Такой динамичный ландшафт нашего иммунитета подчеркивает постоянную потребность в вакцинации и ревакцинации, особенно при появлении новых вариантов.

Широкий спектр симптомов COVID-19, начиная от потери обоняния и заканчивая затяжным COVID-19, озадачил как врачей, так и исследователей. Часто в этом виновата гиперактивная или дисфункциональная иммунная реакция, вызывающая не только непосредственные симптомы, но и долгосрочные проблемы, с которыми сталкиваются некоторые пациенты. Понимание этих механизмов крайне важно, поскольку ученые продолжают борьбу с последствиями пандемии. Хотя многое о COVID-19 им еще предстоит узнать, достигнутый к настоящему времени прогресс дает надежду на решение этой беспрецедентной глобальной проблемы здравоохранения и будущую подготовку государств к новым источникам опасности.

Ранее Фокус писал о новом штамме коронавируса под названием Пирола и его опасностях. Пандемия COVID-19 завершилась уже давно, но мутирующий вновь и вновь вирус до сих пор не ослабляет свое присутствие, в очередной раз явив на свет потенциально опасный вариант.

Также Фокус писал о варианте "верблюжьего" коронавируса, которым загадочным образом заразился мужчина. Смертельный вирус БВРС вновь проявил себя в ОАЭ, вызвав недоумение экспертов в области здравоохранения.

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