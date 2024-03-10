Черта характера, присущая долгожителям: ученые говорят, что они проживут дольше 85 лет

Наш характер является не просто нашим уникальным отражением в обществе, но и серьезной предпосылкой к более здоровой и долгой жизни. Ученые обнаружили его черту, которая повышает наши шансы прожить дольше.

Оптимизм — не просто черта характера, а мощный фактор, который может повлиять на то, сколько мы проживем. Исследователи обнаружили, что оптимистично настроенные люди с большей вероятностью проживут дольше 85 лет. Это является довольно важным открытием, ведь его можно развить с помощью простых упражнений, то есть это не врожденная черта, которая либо есть, либо ее нет. Он также связан не только с увеличением продолжительности жизни, но и с улучшением памяти, психологической устойчивостью и более высоким качеством жизни в целом, пишет PsyBlog.

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В основе оптимизма лежит вера в то, что человек контролирует направление своей жизни и может внести в нее положительные изменения вопреки любым внешним факторам. Такой взгляд на вещи заставляет оптимистично настроенных людей придерживаться более здорового поведения и эффективнее справляться с жизненными трудностями. Доктор Эрик Ким, ведущий автор исследования, в котором участвовала 70 021 медсестра, наблюдавшаяся в течение шести лет, подчеркивает важность повышения психологической устойчивости людей для их благополучия. По его словам, в то время как усилия медиков традиционно направлены на снижение факторов риска заболеваний, усиление оптимизма и веры в лучшее также может сыграть решающую роль в укреплении здоровья. Исследование показало, что у наиболее оптимистично настроенных участников риск смерти от различных причин, включая болезни сердца, инфекции и рак, был значительно ниже, чем у их менее оптимистично настроенных коллег.

Оптимизму можно научиться и укрепить его с помощью специальных упражнений, например, визуализации своего "лучшего возможного себя". Для этого нужно представить себе будущее, в котором все идет как нельзя лучше, достичь реалистичных целей, а затем записать эти видения. Эта практика основана на преимуществах экспрессивного письма и помогает людям сосредоточиться на положительных результатах, что, в свою очередь, способствует формированию более оптимистичного мировоззрения.

Исследования в области характеров и черт личности убедительно доказывают их сильное влияние на жизнь. Оптимизм не только способствует более долгой и здоровой жизни, но и является тем, что мы можем активно развивать с помощью простых практик. Укрепляя оптимизм, мы можем улучшить свое психическое и физическое здоровье, демонстрируя глубокое влияние нашего образа мыслей на наше общее самочувствие, не говоря о том, что наш взгляд на мир может стать опорой для близких людей в трудную минуту.

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