Убрать пивной живот не расставаясь с пивом: ученые раскрыли эффективный метод

Пивной живот является серьезной проблемой, с которой сталкивается множество мужчин по всему миру. Однако ученые и врачи считают, что избавиться от него можно не расставаясь с любимым напитком.

Традиционно считающийся признаком хорошего времяпрепровождения с кружкой пива в руках, лишний вес в области живота, особенно у мужчин среднего возраста, может не просто стягивать пуговицы рубашки, но и ускорять старение мозга и снижать когнитивные способности. Это открытие добавляет еще больше серьезности в разговор о брюшном жире, который уже связан с множеством рисков для здоровья, включая повышенную вероятность преждевременной смерти, независимо от общего телосложения человека, пишет Daily Mail.

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Термин "пивной живот" может навести на мысль о прямой связи с употреблением пива, но на самом деле все немного сложнее. Филипп Чант из компании Bodyscan объясняет, что этот тип жира на животе является результатом высококалорийного образа жизни в целом, а не только пива. Он состоит как из подкожного жира — того, который можно ущипнуть, так и из висцерального, который обволакивает внутренние органы и представляет большую опасность для здоровья. Мужчины от природы предрасположены к накоплению жира в области середины тела, в отличие от женщин, которые склонны откладывать его в области ягодиц и бедер. Такая разница в распределении жира делает пивной живот серьезной проблемой для здоровья мужчин.

Для тех, кто хочет бороться с выпуклостями, не жертвуя любимым напитком, ключевым моментом является умеренность. Врачи рекомендуют не превышать норму в 14 единиц (0,14 литра) алкоголя в неделю, распределяя употребление на несколько дней, чтобы минимизировать риски для здоровья. Чередование алкогольных напитков с водой, выбор в пользу слабоалкогольных или безалкогольных напитков, а также включение в рацион ферментированных продуктов, таких как кимчи, может также помочь в борьбе с лишним весом, говорят исследования. Интересно, что свойства кимчи могут не только способствовать уменьшению жира на животе, но и приносить другую пользу здоровью, что подчеркивает важность выбора рациона питания для общего укрепления организма.

Лишний вес в области живота имеет далеко идущие последствия для здоровья: исследования связывают пивной живот с повышенным риском развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже снижением вероятности рождения ребенка. Висцеральный жир, наиболее опасный компонент пивного живота, был особо отмечен за его роль в высвобождении вредных жирных кислот в кровь, что подчеркивает необходимость осознания и принятия мер. Качество сна и обеспечение полноценного отдыха также могут сыграть ключевую роль в борьбе с жиром на животе, что еще раз подтверждает многогранность подхода, необходимого для решения этой проблемы.

Ранее Фокус писал о том, что пиво может улучшить работу кишечника. Ученые назвали оптимальную дозу для получения максимальной пользы.

Также Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.