Астрономы обнаружили водную планету с особенным океаном: пригодна ли она для жизни

Две группы ученых не пришли к единому выводу относительно того, как именно выглядит поверхность планеты, расположенной в 70 световых годах от нас.

Астрономы из Великобритании с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили новый водный мир, который находится на расстоянии 70 световых лет от Земли. Предполагается, что этот океан очень глубокий некоторые химические вещества на планете могут иметь биологическое происхождение. Результаты открытия были опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics Letters, пишет The Guardian.

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Новая водная планета под названием TOI-270 d, которая имеет богатую водородом атмосферу, как предполагают авторы исследования, полностью покрыта океаном из жидкой воды, глубина которого достигает от нескольких десятков до нескольких сотен километров. Также в атмосфере планеты, которая примерно в 2 раза больше Земли по размерам, астрономы обнаружили водяной пар, признаки углекислого газа и метана.

Авторы исследования пришли к выводу, что температура в океане может достигать 100 градусов Цельсия, поэтому этот мир не совсем напоминает то, что можно увидеть на Земле. Тем более, что TOI-270 d вращается вокруг родной звезды таким образом, что всегда обращена к ней только одной стороной. Поэтому на дневной стороне вода в океане всегда очень горячая, но на другой стороне температура значительно ниже, а значит потенциально там могут быть пригодные для жизни условия. Хотя атмосферное давление на планете в десятки, а может и в сотни раз выше земного. Ученые также обнаружили на планете дисульфид углерода, а это вещество связано с биологическими процессами на Земле, хотя может иметь и не связанные с жизнью источники.

Авторы исследования пришли к выводу, что температура в океане может достигать 100 градусов Цельсия, поэтому этот мир не совсем напоминает то, что можно увидеть на Земле Фото: NASA

В то же время ученые из Канада также провели свое исследование этой же планеты и предполагают, что на самом деле TOI-270 d не является планетой-океаном. Хотя многие двух групп астрономов совпадают, все же канадские ученые считают, что эта планета имеет каменистую поверхность, а высочайшая температура не позволяет воде находится в жидком виде. Ученые считают, что температура достигает 4000 градусов Цельсия, а потому вода на поверхности, если она там есть, находится в состоянии между жидкостью и газом. Хотя в атмосфере эти ученые также обнаружили признаки водяного пара и водорода.

Обе группы астрономов считают, что нужно провести дополнительное наблюдение за этим миром, чтобы прояснить ситуацию с тем, есть ли там океан из жидкой воды или нет. Возможно, новые данные дадут некоторые намеки на потенциальную обитаемость этого по космическим меркам относительно недалеко расположенного мира.

Как уже писал Фокус, когда два зонда NASA оказались на расстоянии 20 астрономических единиц от нас, то загадочная сила начала их ускорять в направлении к Солнцу. Ученые выяснили, что же произошло в глубоком космосе.

Также Фокус писал о том, что ученые предполагают, что изначально жизнь могла возникнуть на Марсе, а не на Земле.