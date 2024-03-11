Срубленное дерево Робин Гуда пытаются "воскресить": насколько ученые близки к успеху (фото)

В прошлом году вандалы срубили легендарный платан Гэп, однако ученые надеются дать ему новую жизнь и спасти от гибели.

Одно из самых известных деревьев в мире, легендарный платан Гэп, или дерево Робин Гуда, было высажено в естественном углублении стены Адриана около 300 лет назад. Далее время и погода сформировали знаменитый силуэт дерева, а слава пришла к нему после выхода фильма с Кевином Костнером и Морганом Фрименом "Робин Гуд, принц воров", пишет BBC.

В сентябре прошлого года легендарный платан Гэп был уничтожен вандалами. Однако теперь ученые заявляют, что "новая жизнь возникла из спасенных семян и веток". Когда вандалы спилили дерево бензопилой, исследователи тут же приступили к сбору генетического материала — в результате им удалось собрать несколько мешков молодых веток с побегами, а также семена. Весь этот материал в конце концов был доставлен в секретную лабораторию Национального фонда, защищающего саженцы.

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Отметим, что на месте легендарного дерева Робин Гуда сегодня остался лишь пень. Ученые считают, существует большая вероятность, что в дальнейшем из пня сможет вырасти новое дерево, однако это произойдет лишь в том случае, если он здоров. Исследователи считают, что это станет известно не ранее, чем через три года.

300-летнее дерево уничтожили вандалы Фото: Getty Images

По словам заведующего питомником Криса Триммера, в общей сложности им с коллегами удалось привить два десятка саженцев. Как только они подрастут и станут достаточно сильными, чтобы их можно было высадить в открытый грунт — саженцы передадут школам и общинам, которые в конце концов смогут высадить собственное дерево.

Отметим, что прививка — старая техника, которую использовали еще древние египтяне и римляне. Прививка связывает свежие корни с живыми веточками, имеющими почки того же вида. Есть надежда, что эти двое соединятся вместе, чтобы создать одно большое живое молодое дерево. По словам команды, прививка фактически была единственным способом сохранить легендарный Платан Гэп и теперь ученые надеются, что им это удалось.

Ученые смогли привить несколько десятков саженцев Фото: BBC

В ходе эксперимента ученые также успешно высадили семена дерева Робин Гуда и надеются, что из них также удастся создать копии. Спустя 5 месяцев после внезапной потери Платана Гэп ученым удалось вырастить 40-50 саженцев. Команда также считает, что вероятность успеха этого проекта в действительности должна быть высокой, так как этот вид весьма устойчив к внешним факторам.

К слову, в этой секретной теплице ученые также хранят некоторые из самых ценных растений и деревьев Великобритании. Например, в местном зале славы есть копии яблони, по словам сэра Исаака Ньютона, именно она вдохновила его теории гравитации, а также 2500-летний тис, который был свидетелем отношений короля Генриха VIII с Анной Болейн в 1530-х годах.

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