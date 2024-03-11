Охладит летом и согреет зимой: создан "кондиционер", которому не нужна электроэнергия

Новая разработка позволит нам не только значительно сократить свои расходы на электроэнергию, но и снизит выброс вредного СО2 в атмосферу.

Ученые из Уханьского технологического университета создали переключаемый радиационный охладитель с нулевым энергопотреблением (ZESRC). Это инновационное устройство предназначено для регулирования температуры внутри зданий, не требуя дополнительной энергии, что является значительным скачком к снижению зависимости от ископаемых видов топлива для отопления и охлаждения, пишет Knowridge.

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Отличительной особенностью ZESRC является его способность адаптироваться к изменению температуры с помощью специальных материалов, которые могут как поглощать, так и отражать тепло. Эта способность позволяет ему охлаждать или нагревать воздух в помещении по мере необходимости, эффективно поддерживая комфортную температуру без лишних затрат энергии. В ходе реальных испытаний устройство продемонстрировало свои возможности, обеспечив регулировку до 7,1 °С летом и 7,5 °С зимой, что говорит о его универсальности и возможности использования на протяжении всего года.

ZESRC не только приносит комфорт в дом, но и предлагает экологические и финансовые преимущества. Исследование команды показало, что здания, оборудованные этой технологией, могут сократить потребление энергии на 14,3 % по сравнению с традиционными системами отопления и охлаждения. Такое сокращение спроса на энергию напрямую ведет к снижению выбросов углекислого газа, способствуя созданию более чистой и устойчивой окружающей среды.

В будущем исследователи намерены усовершенствовать свою разработку и изучить возможности ее применения в различных климатических условиях и типах зданий. Они ставят перед собой амбициозную цель: достичь нулевого уровня выбросов CO2 в атмосферу от зданий к 2050 году. При дальнейшем развитии ZESRC может сыграть решающую роль в повышении комфорта и экологичности наших жилых и рабочих помещений, что станет значительным шагом на пути к преодолению глобального потепления.

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