Древнегреческие секреты правильного питания все еще загадка: почему они ели лежа на левом боку

Древние греки и римляне ели лежа. Ученые имеют только теории, почему так, но точного ответа никто не знает.

В древние времена мебель, известная под названием Клайн (или Ανάκλινδρο на греческом языке), играла важную роль в обеденных привычках греков и римлян во время их светских приемов. В отличие от наших современных обеденных столов и стульев, эти раскладные диваны позволяли людям есть и пить лежа, в неторопливой и непринужденной манере, пишет GreekReporter.

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Если вы когда-нибудь видели изображения древних греков, лежащих на левом боку во время симпозиумов, или римлян на своих банкетах, вы можете удивиться, почему они предпочитали одну сторону, а не другую. Эта интересная традиция годами озадачивала историков и классиков.

Некоторые теории предполагают, что это связано с удобством иметь свободную правую руку для управления сосудами, но художественные изображения демонстрируют вариации, которые усложняют это объяснение.

Одна из основных теорий связывает практику лежания на спине с анатомией и пищеварением человека. Естественная кривизна желудка может влиять на то, как желудочные кислоты взаимодействуют в положении лежа.

В положении лежа на левом боку пищеварение может улучшиться, поскольку это положение обеспечивает больше места для пищи, не вызывая при этом кислотного рефлюкса, что является распространенной проблемой в положении лежа на правом боку.

Фото: Wikimedia Commons

Несмотря на длительные дебаты о точных причинах, практика лежать во время обеда просуществовала веками, что свидетельствует о том, что она была удобной и практичной для средиземноморских обществ.

Интересно, что социальная динамика сыграла определенную роль в формировании этих привычек. Некоторые эксперты предполагают, что есть лежа, когда вас обслуживают другие, было признаком власти и роскоши, которыми наслаждалась элита Более низкие по социальной иерархии, те, кто мог себе это позволить, подражали этому непринужденному стилю.

В Древней Греции обеденные диваны предназначались прежде всего для мужчин, изредка распространяясь и на женщин, которые выполняли во время трапезы различные роли, от обслуги до музыкантов.

Однако в Древнем Риме обычаи изменились. Если в Греции женщин в основном не допускали к пирам, то в Риме разрешили женщинам из высшего класса присоединиться к мужчинам и отдыхать во время трапезы.

Клайны служили "односпальными кроватями", на которых размещались дополнительные люди во время симпозиумов, мужских попоек, происходивших после ужина. Андрон, мужская столовая, имела от семи до пятнадцати кроватей, расположенных вдоль стен, каждая из которых имела небольшой столик и табуретку. Вместо того, чтобы лежать ровно, участники опирались на левые локти, а правыми руками ели и пили.

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