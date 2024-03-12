Как-то на всей Земле осталось всего 1300 человек: так продолжалось на протяжении 117 тыс. лет

Исследователи говорят, что обнаружили первое массовое вымирание наших предков, с которым совпала Великая миграция.

До того, как на Земле появился Homo sapiens, наши древние предки оказались на грани вымирания. Существует две противоречивых теории: одно исследование говорит, что массовое вымирание случилось 1,15 млн лет назад, а другое – на 200 тыс. лет позже. Пересмотр данных подтверждает, что более позднюю дату, а также проливает свет на одно из самых важных событий в генеалогическом древе человека, пишет IFLScience.

Геномы разных видов сохраняют информацию, когда организмы проходили через так называемые "узкие места", сокращаясь до опасно маленьких популяций. Такие происшествия оставляют следы инбридинга в геноме, которые сохраняются на протяжении многих поколений.

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У человечества такое "узкое место" произошло во времена Homo erectus, задолго до появления Homo sapiens. Но когда дело доходит до определения конкретной даты этого события, генетики и палеонтологи расходятся во мнениях. Авторы нового исследования утверждают, что смогли разрешить противоречия и обнаружить доказательства неизвестной миграции людей в этом процессе.

Генетическое исследования показало, что "узкое место" имело место около 930 тыс. лет назад. Оно показало, что в те времена на всей планете осталось всего 1300 гомининов. Также данные показывают, что это не было кратковременным явлением, популяция наших предков оставалась такой же маленькой на протяжении 117 тыс. лет.

Но генетика не дает ответы на все вопросы, а требует поддержки со стороны археологии. Археологические исследования показали серьезное сокращение числа мест обитания наших предков, но определил период с 1 154 000 до 1 123 000 лет назад, что выглядит более коротким отрезком времени, произошедшим раньше.

Профессор Джованни Муттони из Миланского университета и профессор Деннис Кент из Колумбийского университета считают, что разрешили эти разногласия. Ученые считают, что первый крупный ледниковый период плейстоцена произошел около 900 тыс. лет назад.

В это же время, места обитания гоминидов начали появляться по всей Евразии около 900 тыс. лет назад. Исследователи объясняют такие данные тем, что крайне засушливые условия в Африке стали настолько тяжелыми, что большинство наших предков вымерло. Но снизившийся уровень моря облегчил для выживших миграцию из Африки, сделав их предками неандертальцев и денисовцев.

Авторы исследования говорят, что многие африканские животные, например слоны, совершили такие же миграции в то же время.

Пока остается непонятным, присутствовали ли в Евразии другие члены человеческого семейства. В любом случае, они не оставили видимых следов в нашем общем геноме, в отличие от неандертальцев и денисовцев.

Напомним, ученые показали лицо далекого предка Homo Sapiens. Вымерший вид приматов жил на Земле около 12 млн лет назад.