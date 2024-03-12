Дополнительный час солнечного света может выглядеть весьма заманчиво, пока риски не озвучивают неврологи и эксперты по сну.

Годами ведутся споры о необходимости и целесообразности перехода со стандартного времени на летнее. В этом году переход на летнее время в Украине произойдет в ночь с 30 на 31 марта. Однако неврологи и эксперты по сну все еще скептически относятся к этому ритуалу, уверяя, что постоянная смена времени негативно влияет на здоровье людей, пишет Live Science.

Исследователи то и дело обнаруживают, что перевод стрелок часов на час вперед каждый март связан с серьезными негативными последствиями для здоровья, в том числе речь идет о росте числа сердечных приступов и лишении сна у подростков. В то же время переход на стандартное время осенью, как показывают исследования, не связан с подобными последствиями.

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По словам профессора неврологии и педиатрии Университета Вандербильта Бет Энн Мэлоу, они с коллегами изучали плюсы и минусы перевода часов, проводимого дважды в год, более 5 лет. В результате они с командой пришли к единогласному мнению: переход на летнее время каждую весну влияет на здоровье человека в краткосрочной перспективе — сразу после перехода, а также долгосрочной -0 в течение почти 8 месяцев жизни по летнему времени.

Чем опасен переход на летнее время

Профессор Мэлоу отмечает, что стандартное время в действительности наиболее соответствует естественному освещению: солнце находится прямо над головой в полдень или около того. В то же время во время летнего времени с весны по осень перевод стрелок часов приводит к тому, что естественный свет появляется на час позже утром и на один час позже вечером.

Однако исследования показывают, что утренний свет необходим нашему организму для настройки естественных ритмов организма: он заставляет нас пробуждаться, повышает внимательность и настроение.

Хотя точные причины, почему свет активизирует нас и улучшает наше настроение, еще не известны, это может быть связано с воздействием света на повышение уровня кортизола, гормона, который модулирует реакцию на стресс. Существует также теория, что солнечный свет воздействует на миндалевидное тело — часть мозга, участвующую в эмоциях.

В результате, по словам профессора Мэлоу, с каждым годом появляется все больше доказательств того, что стандартное время подходит людям больше, а потому нам следовало бы отказаться от перехода на летнее время. Однако далеко не все готовы поддержать такое решение.

Дело в том, что наибольшим преимуществом перехода на летнее время является дополнительный час света ближе к вечеру — то есть у нас появляется больше времени для занятий спортом, шопинга, пикника или хобби. Но воздействие света ближе к вечеру в течение почти восьми месяцев в летнее время имеет свою цену. Этот продолжительный вечерний свет задерживает выработку мозгом мелатонина, гормона, вызывающего сонливость, что, в свою очередь, мешает сну и в целом заставляет нас спать меньше.

Некоторые исследования также показали, что переход на летнее время связан с повышенным риском развития таких болезней как рак. Кроме того, у людей могут наблюдаться другие проблемы со здоровьем — предполагается, что они могут быть вызваны сочетанием хронического недосыпания и "циркадного сбоя".

Ранее Фокус писал о том, что перевод часов действительно нарушает сон, но вовсе не так, как мы думали.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.