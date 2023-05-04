Временные качели. Перевод часов действительно нарушает сон, но вовсе не так, как мы думали

Новое исследование свидетельствует о том, что мы страдаем при переходе на зимнее время, а вовсе не на летнее, как могли бы предположить ранее.

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Десятилетиями ученые спорят о том, целесообразно ли переводить стрелки часов туда и обратно во время перехода на летнее и зимнее время. Теперь, похоже, исследователи наконец-то поставили точку в давнем споре — перевод часов в действительности нарушает наш сон. Но вовсе не так, как мы думали ранее, пишет Daily Mail.

В новом исследовании канадских ученых приняли участие более 30 000 человек в возрасте от 45 до 85 лет, их попросили рассказать о привычках сна в шесть разных периодов, когда переводились стрелки часов. Авторы исследования говорят, что они не заметили каких-либо изменений в период перехода на летнее время. В то же время результаты исследования свидетельствуют о том, что сон, похоже, ухудшался после того, как время возвращалось вспять и мы переходим на зимнее время, получая дополнительный час времени.

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По словам старшего автора исследования, доктора Рональда Постума из Университета Макгилла в Канаде, они с коллегами обнаружили, что дополнительный час времени на самом деле скорее вредит людям, чем помогает. Во-первых, у реципиентов появлялись проблемы с засыпанием, во-вторых, они сталкивались с проблемами со сном, в-третьих, хуже функционировали в течение дня. Реципиенты также заявили, что в этот период чувствовали себя более уставшими даже в часы бодрствования.

Авторы исследования полагают, что проблема заключается в том, что наши внутренние часы в значительной степени полагаются на дневной свет, чтобы сигнализировать о том, когда нам следует идти спать. Чтобы синхронизировать наши внутренние биологические часы с переходом на новое время потребуется много дневного света, но в осенние месяцы мы на самом деле испытываем его дефицит.

По словам Постума, существует также вероятность, что в осенний период и переход на зимнее время люди более склонны замечать проблемы со сном, так как в этот период в принципе чувствуют себя более несчастными из-за более длинных ночей и надвигающейся зимы.

Авторы исследования также отмечают, что нарушение сна после перевода стрелок часов длилось совсем недолго. Постум отмечает, что в среднем потребуется около двух недель, чтобы привыкнуть к новому времени и синхронизировать свои биологические часы с реальными.

Отметим, что в данном исследовании ученые лишь опрашивали реципиентов, а не проверяли качество их сна самостоятельно. Участников опроса считали страдающими бессонницей, если им требовалось более получаса, чтобы заснуть, по крайней мере три ночи в неделю, и это умеренно влияло на их концентрацию и трудоспособность.

Ученые провели свой первый опрос за неделю до перевода часов на летнее время, далее повторили его в течение недели после перевода стрелок часов, и вновь повторили через неделю после перехода на летнее время. Такие же опросы в трех точках были проведены учеными и до, в момент и после перехода на зимнее время.

Ранее Фокус писал о том, что невролог рассказал, какой вред приносит перевод стрелок на час вперед.