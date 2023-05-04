Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Часові гойдалки. Переведення годинника дійсно порушує сон, але зовсім не так, як ми думали

перехід на літній час, переведення годинника, переведення стрілок, перехід на зимовий час
Фото: Shutterstock | Перехід на зимовий час впливає на якість нашого сну

Нове дослідження свідчить про те, що ми страждаємо під час переходу на зимовий час, а не на літній, як могли б припустити раніше.

Related video

Десятиліттями вчені сперечаються про те, чи доцільно переводити стрілки годинника туди й назад під час переходу на літній та зимовий час. Тепер, схоже, дослідники нарешті поставили крапку в давній суперечці — переведення годинника насправді порушує наш сон. Але зовсім не так, як ми думали раніше, пише Daily Mail.

У новому дослідженні канадських вчених взяли участь понад 30 000 осіб віком від 45 до 85 років, їх попросили розповісти про звички сну в шість різних періодів, коли переводилися стрілки годинника. Автори дослідження кажуть, що вони не помітили будь-яких змін під час переходу на літній час. Водночас результати дослідження свідчать, що сон, схоже, погіршувався після того, як час повертався назад і ми переходили на зимовий час, отримуючи додаткову годину часу.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами старшого автора дослідження, доктора Рональда Постума з Університету Макгілла у Канаді, вони з колегами виявили, що додаткова година насправді швидше шкодить людям, аніж допомагає. По-перше, у реципієнтів з'являлися проблеми із засинанням, по-друге, вони стикалися з проблемами зі сном, по-третє, гірше функціонували протягом дня. Реципієнти також заявили, що у цей період почувалися втомленими навіть у години, коли не спали.

Автори дослідження вважають, що проблема полягає у тому, що наш внутрішній годинник значною мірою покладається на денне світло, щоб сигналізувати про те, коли нам слід йти спати. Щоб синхронізувати наш внутрішній біологічний годинник з переходом на новий час потрібно багато денного світла, але в осінні місяці ми насправді відчуваємо його дефіцит.

За словами Постума, існує також ймовірність, що в осінній період і перехід на зимовий час люди більш схильні помічати проблеми зі сном, оскільки у цей період у принципі почуваються нещаснішими через довші ночі й зиму, що насувається.

Автори дослідження також зазначають, що порушення сну після переведення стрілок годинника тривало зовсім недовго. Постум зазначає, що в середньому потрібно близько двох тижнів, щоб звикнути до нового часу і синхронізувати свій біологічний годинник з реальним.

Зазначимо, що у цьому дослідженні вчені лише опитували реципієнтів, а не перевіряли якість їх сну самостійно. Учасників опитування вважали такими, що страждають безсонням, якщо їм було потрібно понад пів години, щоб заснути, принаймні три ночі на тиждень, і це помірно впливало на їх концентрацію і працездатність.

Вчені провели своє перше опитування за тиждень до переведення годинника на літній час, далі повторили його протягом тижня після переведення стрілок годинника, і знову повторили через тиждень після переходу на літній час. Такі ж опитування в трьох точках були проведені вченими й до, в момент і після переходу на зимовий час.

Раніше Фокус писав про те, що невролог розповів, якої шкоди завдає переведення стрілок на годину вперед.