Часові гойдалки. Переведення годинника дійсно порушує сон, але зовсім не так, як ми думали

Нове дослідження свідчить про те, що ми страждаємо під час переходу на зимовий час, а не на літній, як могли б припустити раніше.

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Десятиліттями вчені сперечаються про те, чи доцільно переводити стрілки годинника туди й назад під час переходу на літній та зимовий час. Тепер, схоже, дослідники нарешті поставили крапку в давній суперечці — переведення годинника насправді порушує наш сон. Але зовсім не так, як ми думали раніше, пише Daily Mail.

У новому дослідженні канадських вчених взяли участь понад 30 000 осіб віком від 45 до 85 років, їх попросили розповісти про звички сну в шість різних періодів, коли переводилися стрілки годинника. Автори дослідження кажуть, що вони не помітили будь-яких змін під час переходу на літній час. Водночас результати дослідження свідчать, що сон, схоже, погіршувався після того, як час повертався назад і ми переходили на зимовий час, отримуючи додаткову годину часу.

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За словами старшого автора дослідження, доктора Рональда Постума з Університету Макгілла у Канаді, вони з колегами виявили, що додаткова година насправді швидше шкодить людям, аніж допомагає. По-перше, у реципієнтів з'являлися проблеми із засинанням, по-друге, вони стикалися з проблемами зі сном, по-третє, гірше функціонували протягом дня. Реципієнти також заявили, що у цей період почувалися втомленими навіть у години, коли не спали.

Автори дослідження вважають, що проблема полягає у тому, що наш внутрішній годинник значною мірою покладається на денне світло, щоб сигналізувати про те, коли нам слід йти спати. Щоб синхронізувати наш внутрішній біологічний годинник з переходом на новий час потрібно багато денного світла, але в осінні місяці ми насправді відчуваємо його дефіцит.

За словами Постума, існує також ймовірність, що в осінній період і перехід на зимовий час люди більш схильні помічати проблеми зі сном, оскільки у цей період у принципі почуваються нещаснішими через довші ночі й зиму, що насувається.

Автори дослідження також зазначають, що порушення сну після переведення стрілок годинника тривало зовсім недовго. Постум зазначає, що в середньому потрібно близько двох тижнів, щоб звикнути до нового часу і синхронізувати свій біологічний годинник з реальним.

Зазначимо, що у цьому дослідженні вчені лише опитували реципієнтів, а не перевіряли якість їх сну самостійно. Учасників опитування вважали такими, що страждають безсонням, якщо їм було потрібно понад пів години, щоб заснути, принаймні три ночі на тиждень, і це помірно впливало на їх концентрацію і працездатність.

Вчені провели своє перше опитування за тиждень до переведення годинника на літній час, далі повторили його протягом тижня після переведення стрілок годинника, і знову повторили через тиждень після переходу на літній час. Такі ж опитування в трьох точках були проведені вченими й до, в момент і після переходу на зимовий час.

Раніше Фокус писав про те, що невролог розповів, якої шкоди завдає переведення стрілок на годину вперед.