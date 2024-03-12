Неожиданно: у взрыва атомной бомбы в Хиросиме и рождения Солнечной системы есть связь

Ученые считают, что радиоактивные осадки, созданные в результате взрыва, появились в результате таких же процессов, которые отвечали за формирование Солнца и планет.

Ученым очень сложно изучать условия, которые были в облаке из газа более 4,5 млрд лет назад, из которого появились Солнце и планеты Солнечной системы. Основную часть информации об этом ученые получают, изучая древнейшие метеориты. Но авторы нового исследования, опубликованном в журнале Earth and Planetary Science Letters, обнаружили, что крошечные стеклянные сферы, созданные во время взрыва атомной бомбы над японским городом Хиросима в 1945 году, отличаются от большинства материалов, созданных на Земле. Среда, в которой образовались эти сферы имеет некоторое сходство со средой газовой туманности, из которой возникло Солнце и планеты Солнечной системы, пишет Live Science.

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6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Superfortress сбросил атомную бомбу над Хиросимой. В результате взрыва бомбы на высоте примерно 500 метров над городом образовался огненный шар диаметром 260 м, температура которого составила более 6 тысяч градусов Цельсия. Атомный взрыв разрушил почти всю Хиросиму и погибли десятки тысяч местных жителей.

Во время взрыва стекло, бетон, металл, то есть все, из чего состояли строения в городе, испарились и смешались с воздухом и водой внутри перегретой плазмы, которая была создана взрывом атомной бомбы.

Когда огненный шар быстро остыл, то из этих материалов образовались капли, которые выпали на поверхность в виде радиоактивных осадков. В результате на поверхности были обнаружены крошечные стеклянные сферы, которые получили название Хиросимаиты.

Хиросима после атомной бомбардировки. Во время взрыва стекло, бетон, металл, то есть все, из чего состояли строения в городе, испарились и смешались с воздухом и водой внутри перегретой плазмы, которая была создана взрывом атомной бомбы Фото: Live Science

Авторы исследования тщательно изучили 20 образцов этого материала, чтобы лучше понять, как образовались стеклянные сферы и какой они имеют изотопный состав. Исследования показало, что изотопные соотношения кремния и кислорода в стеклянных фрагментах сильно отличались от аналогичных в других материалах, которые обычно встречаются на Земле. Похожие стекловидные фрагменты с подобным соотношением изотопов ученые нашли только в таких метеоритах, как хондриты. Считается, что эти фрагменты метеоритов образовались в облаке горячего газа, из которого появилось Солнце и планеты более 4,5 млрд лет назад.

Химические элементы и изотопы хондритах являются такими же, какие существовали на заре зарождения Солнечной системы, а значит могут дать информацию о химических реакциях, происходящих в облаке из газа. Считается, что уникальные химические реакции в солнечной туманности ответственны за уникальный набор изотопов в хондритах.

Авторы нового исследования считают, что одни и те же химические реакции происходили во время взрыва атомной бомбы над Хиросимой и во время формирования Солнечной системы Фото: Flickr

Авторы нового исследования считают, что одни и те же химические реакции происходили во время взрыва атомной бомбы над Хиросимой и во время формирования Солнечной системы. По словам ученых, атомный взрыв не создал те же условия, которые были в начале существования Солнечной системы. Хотя и там и там присутствовали высокая температура и почти одни и те же химические элементы. Атомная бомба взорвалась на Земле, а не в космосе и взрыв произошел при гораздо более высоком давлении.

По словам ученых, атомный взрыв не создал те же условия, которые были в начале существования Солнечной системы. Хотя и там и там присутствовали высокая температура и почти одни и те же химические элементы Фото: LiveScience

Но оба события, то есть взрыв атомной бомбы и создание Солнечной системы, могли иметь достаточно общего, чтобы сделать возможными одни и те же химические реакции, считают ученые.

Авторы исследования проводят эксперименты в лаборатории, чтобы попытаться воссоздать эти условия и дополнительно проверить свою теорию. Ученые считают, что исследование радиоактивных осадков является хорошим способом изучения условий в ранней Соленой системе, к которым невозможно получить прямой доступ.

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