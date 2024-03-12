Рождение "великанов". Как на Земле появляются горы и формируются ли они по сей день

Исследователи рассказали, как на поверхности нашей планеты появляются горы и почему некоторые из них продолжают формироваться до сих пор.

Не многие вещи на Земле являются столь очевидными символами силы и течения экстремального времени, чем горы. На первый взгляд эти огромные образования могут выглядеть так, будто они существовали всегда и миллиарды лет оставались нетронутыми, однако это не совсем так. Миллионы и миллионы лет назад горы были созданы бурными силами природы, а некоторые из них продолжают формироваться и по сей день, пишет IFLScience.

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Итак, земные горы в некотором роде действительно продолжают формироваться, но все не так просто, как кажется. Как же образуются горы? Во-первых, ключевым фактором, помимо времени является встреча тектонических плит. Когда огромные скалистые плиты, составляющие литосферу Земли, сталкиваются, они способны создавать горы, а также другие образования.

Исследователи отмечают, на планете существует два типа плит:

континентальные;

океанические.

Первые намного легче вторых, а потому во время их встречи, океанические плиты попросту продукт под континентальными в процессе, известном как субдукция. Во время этого процесса магма может подняться вверх, в результате чего образуются вулканы. Например, гора Сент-Хеленс в Северной Америке или Фудзи в Японии. Отметим, в отличие от других гор, вулканы формируются постоянно в результате тектонической активности, а потому могут буквально появиться ниоткуда и сформироваться за короткий промежуток времени. Но порой создаваемое процессом субдукции давление может также привести к образованию невулканических гор.

Существует также второй тип гор, которые образуются при столкновении континентальных плит — в таких случаях земная кора смещается и поднимается. Одним из самых ярких примеров таких гор являют Гималаи, их протяжность составляет 2400 метров. Эти горы образовались в результате столкновения Индийской тектонической плиты с Евразийской — процесса, который начался около 50 миллионов лет назад и продолжается до сих пор.

Таким образом Гималаи являются относительно молодыми горами и продолжают формироваться до сих пор — приблизительно это происходит со скоростью около 1 сантиметра в год. Ученые отмечают, что этот процесс не слишком заметен для человека, причем не только потому, что рост происходит слишком медленно, но также и потому, что горы разрушаются приблизительно с такой же скоростью.

К слову, в 2021 году ученые опубликовали прогнозы появления новых гор на планете, получивших название Сомалаи. Предполагается, что они возникнут на Земле примерно через 200 лет в результате процесса субдукции, когда Сомали и Мадагаскар отделятся от Африки, а затем столкнутся с Индией.

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