С каждым годом становится только хуже: почему нам все тяжелее переносить аллергию

Аллергические реакции мучают миллионы людей каждый сезон, но в последнее время они начинаются гораздо раньше, а их симптомы проявляются гораздо острее. Врачи рассказали, почему это происходит.

Чихание, зуд в глазах и насморк — верные признаки весенней аллергии, и кажется, что эти непрошеные гости с каждым годом появляются все раньше. Согласно ученым, это действительно так. Увеличение количества пыльцы означает, что аллергия приходит не только раньше, но и с куда большей силой, пишет Healthline.

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Исследование, проведенное в 2021 году, выявило печальную реальность происходящего: сегодня сезон аллергии начинается на 20 дней раньше, чем в 1990 году, а пыльцы стало на 21% больше. Это плохая новость для миллионов людей, которые ежегодно страдают от сенной лихорадки, как отмечает Центр по контролю и профилактике заболеваний. Хотя для большинства эти симптомы являются просто раздражающими, для некоторых людей они могут перерасти в опасные последствия для здоровья.

И корень проблемы происходящего находится у нас перед глазами уже несколько лет — это изменение климата. Более теплая весна и повышенный уровень CO2 способствуют увеличению производства пыльцы растениями, делая сезоны более продолжительными, а пыльцу — более мощной. Аллергия возникает, когда наша иммунная система, ошибочно определив пыльцу как угрозу, запускает защитные процессы, которые приводят к появлению столь знакомых симптомов. Больше пыльцы — больше интенсивных реакций, от простого раздражения до серьезного риска для здоровья, например приступов астмы.

Интересно, что если вы заметили, что во время пандемии ваша аллергия была несколько слабее, то это, скорее всего, благодаря маскам, которые мы носили. Они непроизвольно защищали нас и от пыльцы. Однако по мере того, как маски становились все менее распространенными, истинное влияние изменения климата на сезон аллергии стало все более очевидным.

Существуют практические шаги по минимизации воздействия пыльцы, говорит доктор Фред Пескаторе. Если держать окна закрытыми, менять одежду после пребывания на улице и принимать душ перед сном, можно значительно сократить количество пыльцы, с которой вы контактируете дома, заявляет он. В дни высокой концентрации пыльцы лучше избегать работы на свежем воздухе, например стрижки газонов.

Для снятия симптомов можно использовать ежедневный прием антигистаминных препаратов, но содержащие деконгестанты лекартсва могут привести к обратному эффекту. Такие методы борьбы с аллергией, как противовоспалительный пикногенол, описанный о многих исследованиях, или корректировка рациона питания для уменьшения воспаления также могут принести вам облегчение. Еще одной простой, но эффективной стратегией является поддержание нормального уровня гидратации, поскольку обезвоживание может усилить гистаминовую реакцию организма, говорит Пескаторе.

Однако если вам трудно дышать, вы испытываете дискомфорт в груди или не получаете облегчения от безрецептурных средств, самое время обратиться к врачу. Это может быть признаком начала более серьезного заболевания, например астмы.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле появились пыльцевые бури. Исследователи отмечают, что все большее количество людей сталкиваются с аллергией.

Также Фокус писал о том, что аллергия на арахис и орехи станет излечимой. Ученые создали революционный препарат для полного излечения аллергии, и, по их словам, его применение не ограничивается только на этом.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.