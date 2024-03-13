Уникальные кадры. Комета Дьявола пролетела мимо галактики Андромеды на пути к Земле (видео)

Уже знаменитая зеленая комета, известная своими "рогами", была запечатлена в тот момент, когда пролетала мимо соседа Млечного Пути.

Комета 12P/Понса-Брукса, также известная как комета Дьявола из-за необычной формы своей комы, когда она разделяется и появляются "рога", пронеслась по небу мимо галактики Андромеды 12 марта. Это событие запечатлели астрономы на видео благодаря итальянскому проекту Virtual Telescope, пишет Space.

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Явление, когда два объекта находится визуально близко в небе, хотя их могут разделять триллионы километров, известно, как астрономическое соединение. Именно такое явление запечатлел проект Virtual Telescope и в данном случае героями уникального зрелища были криовулканическая комета 12P/Понса-Брукса и спиральная галактика Андромеды.

Последняя является соседом нашего Млечного Пути и находится на расстоянии 2,5 млн световых лет, но обе галактики находятся в стадии сближения и примерно через 4,5 млрд лет они начнут процесс слияния в одну галактику.

Комета 12P/Понса-Брукса, которая в настоящее время летит к Земле и известна как комета Дьявола, потому как имеет "рога", представляет собой ледяной объект шириной 17 км. Комета совершает полный оборот вокруг Солнца по вытянутой эллиптической орбите каждый 71 год.

Комета 12P/Понса-Брукса (внизу справа) и галактика Андромеды (вверху). Фотография была сделана 5 марта проектом Virtual Telescope Фото: Virtual Telescope

Криовулканической эта комета называется потому, что она является ледяным объектов, на котором часто происходят извержения. Они возникают из-за того, что солнечное излучение раскалывает ледяную оболочку кометы или ядро, поэтому в космос улетает смесь льда и газа, то есть криомагма. Такой взрыв увеличивает размер комы кометы, то есть облако газа, окружающее ее ядро и сама комета становится намного ярче. Комета 12P/Понса-Брукса при этом имеет зеленый оттенок.

В июле прошлого года астрономы впервые за 70 лет наблюдали извержение на комете 12P/Понса-Брукса, которые с тех пор происходили достаточно часто. Первые извержения в прошлом году привели к тому, что в ядре кометы была создана выемка, из-за чего выброс газа и пыли огибал ее и создавалось впечатление, что кома кометы представляет собой пару рогов Дьявола.

На данный момент известно, что эти "рога" уже исчезли в результате недавних извержений. Зеленый цвет кометы обусловлен высоким содержанием диуглерода в ее коме и хвосте, что встречается довольно редко.

Комета 12P/Понса-Брукса. Снимок был сделан 2 марта проектом Virtual Telescope Фото: Virtual Telescope

Астрономы считают, что комета 12P/Понса-Брукса приблизится к Земле на максимальное расстояние 2 июня этого года после того, как облетит Солнце в конце апреля. После этого комета снова отправится во внешнюю часть Солнечной системы, чтобы затем вернуться через 71 год.

Считается, что во время полного солнечного затмения 8 апреля, как уже писал Фокус, эту комету можно будет увидеть невооруженным глазом.

Также Фокус писал о том, что в небе появится новая "звезда" и космический взрыв в этом году будет виден невооруженным глазом. Когда мертвая звезда поглощает много вещества своего соседа, то происходит яркое взрывное событие.