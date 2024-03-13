Уникальные кадры. Комета Дьявола пролетела мимо галактики Андромеды на пути к Земле (видео)
Уже знаменитая зеленая комета, известная своими "рогами", была запечатлена в тот момент, когда пролетала мимо соседа Млечного Пути.
Комета 12P/Понса-Брукса, также известная как комета Дьявола из-за необычной формы своей комы, когда она разделяется и появляются "рога", пронеслась по небу мимо галактики Андромеды 12 марта. Это событие запечатлели астрономы на видео благодаря итальянскому проекту Virtual Telescope, пишет Space.
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Явление, когда два объекта находится визуально близко в небе, хотя их могут разделять триллионы километров, известно, как астрономическое соединение. Именно такое явление запечатлел проект Virtual Telescope и в данном случае героями уникального зрелища были криовулканическая комета 12P/Понса-Брукса и спиральная галактика Андромеды.
Последняя является соседом нашего Млечного Пути и находится на расстоянии 2,5 млн световых лет, но обе галактики находятся в стадии сближения и примерно через 4,5 млрд лет они начнут процесс слияния в одну галактику.
Комета 12P/Понса-Брукса, которая в настоящее время летит к Земле и известна как комета Дьявола, потому как имеет "рога", представляет собой ледяной объект шириной 17 км. Комета совершает полный оборот вокруг Солнца по вытянутой эллиптической орбите каждый 71 год.
Криовулканической эта комета называется потому, что она является ледяным объектов, на котором часто происходят извержения. Они возникают из-за того, что солнечное излучение раскалывает ледяную оболочку кометы или ядро, поэтому в космос улетает смесь льда и газа, то есть криомагма. Такой взрыв увеличивает размер комы кометы, то есть облако газа, окружающее ее ядро и сама комета становится намного ярче. Комета 12P/Понса-Брукса при этом имеет зеленый оттенок.
В июле прошлого года астрономы впервые за 70 лет наблюдали извержение на комете 12P/Понса-Брукса, которые с тех пор происходили достаточно часто. Первые извержения в прошлом году привели к тому, что в ядре кометы была создана выемка, из-за чего выброс газа и пыли огибал ее и создавалось впечатление, что кома кометы представляет собой пару рогов Дьявола.
На данный момент известно, что эти "рога" уже исчезли в результате недавних извержений. Зеленый цвет кометы обусловлен высоким содержанием диуглерода в ее коме и хвосте, что встречается довольно редко.
Астрономы считают, что комета 12P/Понса-Брукса приблизится к Земле на максимальное расстояние 2 июня этого года после того, как облетит Солнце в конце апреля. После этого комета снова отправится во внешнюю часть Солнечной системы, чтобы затем вернуться через 71 год.
Считается, что во время полного солнечного затмения 8 апреля, как уже писал Фокус, эту комету можно будет увидеть невооруженным глазом.
Также Фокус писал о том, что в небе появится новая "звезда" и космический взрыв в этом году будет виден невооруженным глазом. Когда мертвая звезда поглощает много вещества своего соседа, то происходит яркое взрывное событие.