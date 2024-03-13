Водное послание для инопланетян: что отправит NASA к океанскому спутнику Юпитера (фото)

На космическом аппарате Europa Clipper будет размещена специальная танталовая пластина, символы на которой имеют водную тематику.

Космический аппарат Europa Clipper, предназначенный для изучения океанского спутника Юпитера Европы, отправится в свое путешествие осенью этого года. На борту зонда будет находиться специальная танталовая пластина, на которой выгравирована информация о Земле и в частности то, как люди произносят слово вода, пишет Space.

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Танталовая пластина имеет размер 18 на 28 см и она закроет собой отверстие в массивном металлическом хранилище космического аппарата Europa Clipper, в котором находятся научные приборы. Это защитит их от губительной радиации Юпитера. Зонд Europa Clipper доберется к Юпитеру в 2030 году и совершит 49 близких облетов Европы, чтобы определить, существуют ли условия, которые могли бы поддерживать жизнь в океане под ледяной корой спутника.

С помощью нового послания для потенциальной внеземной цивилизации NASA продолжает практику, начатую еще в конце 70-х годов, когда на аппаратах "Вояджер" также были отправлены пластины с информацией о Земле и ее жителях.

Танталовая пластина имеет размер 18 на 28 см и она закроет собой отверстие в массивном металлическом хранилище космического аппарата Europa Clipper, в котором находятся научные приборы Фото: NASA

Но в этот раз главная тема послания – это вода. По словам представителей NASA, таким образом они хотят отправить послание из одного водного мира другому. То есть данное сообщение несет скорее символический характер, ведь зонд Europa Clipper не отправится в межзвездное пространство, а останется в пределах Солнечной системы, но может быть его все же встретят потенциальные инопланетяне.

На одной стороне пластины изображены рисунки, подчеркивающие связь Земли с Европой. Лингвисты также собрали записи слова вода, произнесенного на 103 языках. Затем аудиофайлы были преобразованы в формы сигналов или визуальное представление звуковых волн и выгравированы на пластине. Символ в центре представляет собой знак воды на американском языке жестов.

Но в этот раз главная тема послания – это вода. По словам представителей NASA, таким образом они хотят отправить послание из одного водного мира другому. То есть данное сообщение несет скорее символический характер, ведь зонд Europa Clipper не отправится в межзвездное пространство, а останется в пределах Солнечной системы, но может быть его все же встретят потенциальные инопланетяне Фото: NASA

На пластине выгравирован портрет планетолога Рона Грили, чьи исследования заложили основу для миссии Europa Clipper. Также выгравированы изображения, отсылающие к радиочастотам, которые считаются подходящими для межзвездной связи, и к уравнению Дрейка, которое оценивает возможность обнаружения развитых внеземных цивилизаций за пределами Земли.

Также на пластине размещен микрочип с записью имен более 2,6 млн человек, которые захотели, чтобы их имена улетели к Юпитеру. Еще на платине выгравировано Стихотворение американской поэтессы Ады Лаймон, которое посвящено Европе.

Сейчас завершается сборка зонда Europa Clipper в Лаборатории реактивного движения NASA, и он должен отправится к спутнику Юпитера в октябре этого года.

Ученые не ожидают обнаружить внеземную цивилизацию в подземном океане на Европе, но там все же может быть жизнь. Европа меньше Луны по размеру, но на ней вдвое больше воды, чем в океанах Земли.

Как уже писал Фокус, комета Дьявола пролетела мимо галактики Андромеды на пути к Земле и это запечатлели астрономы. Уже знаменитая зеленая комета, известная своими "рогами", была запечатлена в тот момент, когда пролетала мимо соседа Млечного Пути.