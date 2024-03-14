Кот Джокера. В японском городке разыскивают "опасного" кота, свалившегося в чан с химикатами

Местных жителей призывают не подходить близко к животному, так как это может быть опасно для здоровья.

В Японии кот пробрался на завод по производству металлических покрытий. Бедолага умудрился свалиться в чан с едкой, вызывающей рак жидкостью, но смог из него выбраться и убежать, оставив на полу следы от лап, пишет Futurism.

После случившегося, городские власти Фукуямы обратились с предупреждением. Местным жителям советуют не трогать кошек, которые "выглядят ненормально", так как животное может быть покрыто опасными химикатами.

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Кошачьи следы рядом с чаном были обнаружены утром в понедельник, когда сотрудники завода Nomura Plating в Фукуяме увидели на полу желто-коричневые отпечатки лап. В чане, куда свалился кот, находится шестивалентный хром – промышленный химикат, который может повредить кожу, дыхательную системы и внутренние органы.

Кадры с камеры наблюдения подтвердили, что ночью завод покинул кот, а после местные чиновники решили предупредить население. Также жителям Фукуямы рекомендовали обращаться в городскую администрацию или полицию, если они увидят бедолагу.

После того, как произошел досадный инцидент, руководство предприятия распорядилось накрыть чан крышкой. Представительно компании также заявили, что предпримут все меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

"Инцидент заставил нас задуматься над дополнительными мерами по предотвращению проникновения на завод мелких животных, таких как кошки", — сообщил представитель компании.

Вышеупомянутой опасное химическое вещество – шестивалентный хром, используется на предприятии для упрочнения легированной стали и предотвращения коррозии. Вещество очень токсично и при работе с ним сотрудники надевают средства защиты.

Учитывая насколько опасно вещество, возникает резонный вопрос, жив ли еще кот? Пока никто не видел животное после ночного инцидента, но некоторые все же надеются на пресловутые 9 кошачьих жизней.

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