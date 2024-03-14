Спиральная галактика или корабль инопланетян: в небе над Европой увидели странный объект (фото)

Синяя светящаяся спираль может сбить с толку наблюдателей, но оказывается ей есть простое объяснение.

Фотографы из Исландии и Норвегии запечатлели в ночном небе странное неестественное явление, которое напоминает спиральную галактику или корабль инопланетян. Этот объект в виде синей светящейся спирали с одной стороны кажется очень необычным, но ничего внеземного в нем нет, пишет Daily Mail.

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Фотографы, которые наблюдали за ночным небом на севере Европы, а именно в Норвегии и Исландии стали свидетелями странного атмосферного явления. Это был объект в виде синей спирали, который внезапно возник, а затем так же быстро исчез. Фотографы признались, что это явление показалось им чем-то, что имеет происхождение не из нашего мира и напоминало либо спиральную галактику, либо НЛО.

Фотографы, которые наблюдали за ночным небом на севере Европе, а именно в Норвегии и Исландии стали свидетелями странного атмосферного явления Фото: Daily Mail

Но эта загадочная спираль имеет очень простое объяснение. Оказывается, она возникала в результате запуска ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск. Во время запуска ракета доставила на околоземную орбиту 53 небольших спутника.

Когда вторая ступень ракеты выполнила свою миссию, то она начала возdращение на Землю, чтобы затем упасть в Тихом океане. Синяя спираль возникла в атмосфере, когда вторая ступень ракеты Falcon 9 выполнила запуск двигателей, чтобы сбросить ненужное топливо.

Синяя спираль возникла в атмосфере, когда вторая ступень ракеты Falcon 9 выполнила запуск двигателей, чтобы сбросить ненужное топливо Фото: Daily Mail

Когда происходил выброс ракетного топлива, то оно замерзало и превращалось в кристаллы, а из-за того, что ступень ракеты вращалась, то появилась спираль, состоящая из замерзших частиц топлива. Эту спираль затем осветил свет Солнца, и она стала хорошо видна наблюдателям на севере Европы, ведь спуск ступени ракеты происходил над Северным Ледовитым океаном.

Эту спираль затем осветил свет Солнца, и она стала хорошо видна наблюдателям на севере Европы, ведь спуск ступени ракеты происходил над Северным Ледовитым океаном Фото: Daily Mail

На самом деле ракеты компании SpaceX уже не в первый раз создают впечатление, что в ночном небе возникала спиральная галактика или НЛО. Таких случаев известно несколько и по словам экспертов, на самом деле подобные спирали представляют собой обычный побочный продукт запусков ракет компании Илона Маска.

Как уже писал Фокус, в январе прошлого года над Гавайскими островами с помощью японского телескопа "Субару" было запечатлено похожее явление.

В январе прошлого года над Гавайскими островами с помощью японского телескопа "Субару" было запечатлено похожее явление Фото: Daily Mail

Также Фокус писал о том, что астрономы получили рекордный снимок останков взорвавшейся звезды, которые рассеялись по космосу в виде туманности. Потрясающее изображение с разрешением 1,3 гигапикселя является самым большим из когда-либо созданных инструментом Dark Energy Camera.

Напоминаем, что астрономы наблюдали самый близкий к Земле пример убийства черной дырой звезды, когда первая превратила неудачливую звезду в спагетти, как уже писал Фокус.

Еще Фокус писал о том, что в Японии закончился катастрофой первый запуск космической ракеты частной японской компании. Причина взрыва пока не установлена.