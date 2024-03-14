Несанкционированное вторжение: дятел за шиворот выволок скворца, оккупировавшего его дом (видео)

Исследователи показали любопытное видео, где видно, как дятел клювом вытащил скворца за шкирку из собственного гнезда, которое тот пытался занять.

Дятлы и скворцы гнездятся в полых гнездах: они выдалбливают гнездовые отверстия, а не строят их с нуля. Также известно, что скворцы нередко отказываются самостоятельно строить свои гнезда и вторгаются в гнезда других птиц, пишет Live Science.

Подобный захват мог произойти и в этот раз, но скворцу попался весьма воинственно настроенный владелец гнезда — рыжий дятел. Удивительный момент был запечатлен на камеру фотографом птиц из Мичигана Эмили Торнга.

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Фотограф отмечает, что когда впервые заметила рыжего дятла, она не осознавала, что имеет дело с нежелательным жильцом. Торнга думала, что наблюдает за тем, как птица очищает свой дом, однако далее произошло нечто удивительное — на дереве буквально началась драка, а дятел ловко вытащил захватчика из своего дома.

Отметим, что обычные скворцы являются инвазивным видом в Северной Америке. Впервые они были выпущены в Центральном парке Нью-Йорка в 1890 году энтузиастами, желавшими познакомить Америку со всеми видами птиц, упомянутых в произведениях Шекспира.

По словам исследователей, как только скворцы нацеливаются на какое-то гнездо, они ведут себя чрезвычайно агрессивно: птицы нападают на жильцов и даже могут убить птенцов и взрослых птиц. Фактически скворцы являются огромной проблемой для рыжих дятлов, ведь нередко пытаются занять их гнезда. Однако не в этот раз.

На этот раз, судя по кадрам, дятел не просто выволок скворца из своего гнезда, но также уселся на вершине дерева и некоторое время патрулировал, чтобы оккупант не вернулся. Отметим, что рыжие дятлы могут яростно защищать свою территорию и без тени сомнения вступают в драку с наглыми птицами, в том числе и скворцами, которые пытаются поселиться в их гнездах.

Однако в период с 1966 по 2019 годы популяция рыжих дятлов сократилась более чем вдвое. Основной причиной вымирания птиц стало ограниченное количество пригодных для гнезд деревьев, поскольку они часто вырубаются людьми. Отметим, что дятлы предпочитают гнездиться на мертвых или умирающих деревьях в зрелых лесах.

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